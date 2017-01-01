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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Konyaaltı Belediyesi Korosu'ndan THM konseri

19 Nisan 2017 Çarşamba, 14:35
Konyaaltı Belediyesi Korosu'ndan THM konseri
Konyaaltı Belediyesi Korosu'ndan THM konseri

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Konyaaltı Belediyesi Türk Halk Müziği (THM) Korosu, Ali Bedel şefliğinde gerçekleştirilen konserle izleyenlere müzik ziyafeti yaşattı.
Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'nda Ali Bedel şefliğinde sahne alan Konyaaltı Belediyesi THM Korosu, seslendirdikleri bir birinden değerli türkülerle Antalyalılara müzik ziyafeti yaşattı. Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait türkü ve oyun havalarının seslendirildiği konsere zaman zamanda izleyenle eşlik etti. Solist Seyhan Çetin, Kader Şimşek, Kevser Çakıroğlu ve Faruh Eryiğit, seslendirdikleri türkülerle izleyenlerin büyük beğenisini topladı.
Konserde "Antalya'nın mor üzümü, Kendim ettim kendim buldum, Kara hisar kalesi, İşte gidiyorum çeşmi siyahım" gibi Anadolu'nun farklı yörelerine ait 15 türkü solo ve koro eşliğinde seslendirildi. Konuk sanatçı olarak sahneye çıkan Burcu Söylemez, seslendirdiği solo şarkı ile izleyenlerden büyük alkış aldı. Burcu Söylemez, Azerbaycan yöresine ait "Eziz dostum ve Olmaz olmaz" türkülerini seslendirdi. İki saat süren konserde Antalyalılar keyifli dakikalar geçirdi.
(SÇ-SÇ-Y)

19.04.2017 14:42:53 TSI
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