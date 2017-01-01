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Masa tenisinin şampiyonu Haliliye



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - İl genelinde düzenlenen kurumlararası masa tenisi turnuvasında şampiyon olan Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve ikinci olan Harran Üniversitesi, Şanlıurfa'yı Kıbrıs'taki Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

Şanlıurfa'da kurumlararası masa tenisi turnuvası düzenlendi. Yapılan turnuva da 5 maçın tamamından galip ayrılan Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, şampiyonluğun sahibi oldu. GAP Arena Kapalı Spor salonunda düzenlenen turnuvaya toplam 11 kurum katıldı. Yapılan maçlar sonucunda finale Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Harran Üniversitesi yükseldi. Final maçında Harran Üniversitesini de mağlup etmeyi başaran Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, turnuvanın namağlup şampiyonu olmayı başardı. Turnuvanın şampiyonları Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek Müdür Mehmet Vural'ı makamında ziyaret edip kazandıkları kupa ve madalyaları hediye etti.

Şampiyonları kutlayan Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Türkiye şampiyonasında da kendilerinden başarı beklediklerini belirtti. Turnuvada şampiyon olan Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ikinciliği elde eden Harran Üniversitesi, 5-7 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs'ta düzenlenecek olan Kurumlararası Türkiye Şampiyonasında Şanlıurfa'yı temsil edecek.

(Şİ-SD-Y)



19.04.2017 15:23:19 TSI

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