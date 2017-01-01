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Büyükşehir'den çocuklar için tiyatro şenliği



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DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları tiyatro ile buluşturuyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları tiyatro ile buluşturmaya başladı. Edirne Halk Eğitim Tiyatrosu'nun minik izleyiciler için hazırladığı "Çılgın Mucitler" ve "Bizim Sokağın Çocukları" adlı çocuk oyunları Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda ve ilçelerde sergilenmeye başladı. 18-23 Nisan tarihleri arasında 9'u Acıpayam, Sarayköy, Çameli ve Bozkurt ilçelerinde olmak üzere toplam 24 ayrı gösterim sunulacak. 18, 19, 20 ve 21 Nisan tarihlerinde Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi Evi ve Kurs Merkezi bünyesindeki öğrencilere sunulacak tiyatro oyunları 22 - 23 Nisan günleri saat 14.00'de tüm vatandaşlara açık olacak. 18 Nisan'da Acıpayam'da oynan oyun 19 Nisan'da Sarayköy, 20 Nisan'da Çameli ve 21 Nisan'da da Bozkurt ilçesinde sahne alacak.



Çocuklar için çok güzel geçecek bir hafta

Çatalçeşme Oda Tiyatrosu'nda gerçekleşen ilk gösterime katılan Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, çocuklar için çok güzel geçecek bir hafta içinde olduklarını belirterek, "Eğitici ve eğlendirici tiyatro oyunlarımız 23 Nisan'a kadar hem burada hem de ilçelerde ücretsiz olarak sergilenmeye devam edecek. Çocuklarımıza yönelik olan Çocuk Şenliğimiz ise ilçelerde tamamlandı. Şimdi ise kent merkezindeki çocuklarımızla buluşacak. Bütün çocuklarımızı tiyatro salonlarımıza ve Çocuk Şenliğimize bekliyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



19.04.2017 16:23:14 TSI

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