Gebze Kaymakamlığından yürüyüş açıklaması

KOCAELİ (İHA) - Gebze Kaymakamlığı, Gebze'de her türlü gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Gebze Kaymakamlığı, OHAL kapsamında her türlü gösteri yürüyüşünün yasaklanması ile ilgili açıklama yayınladı. Gebze Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Gerek açık kaynak araştırmasından elde edilen bilgiler ve duyumlar, gerekse istihbari çalışmalardan elde edilen bilgiler neticesinde Gebze Emek ve Demokrasi Güçleri, Birleşik Haziran Hareketi adı altında Hayır biz kazandık. Her türlü hileye, mühürsüz oylara karşı Hayır'ımıza sahip çıkmak için 19 Nisan 2017 Çarşamba günü saat 19.00'da Gebze Çamlık Parkında buluşuyoruz adı altında protesto amaçlı yürüyüş ve basın açıklaması yapılacağı şeklinde duyumlar alınmıştır" bilgisi paylaşıldı.

Konuyla ilgili olarak alınan karar açıklamada, "Bilindiği üzere, 15 Temmuz 2016 günü FETÖ/PDY terör örgütünce anayasa ile kurulan hür demokrasi düzeni, temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik hain darbe girişimi ile devam eden OHAL süreci ve PKK, LCL, DEAŞ, FETÖ/PDY ve DHKP/C başta olmak üzere ülkemizdeki terör örgütlerinin süre gelen faaliyetlerini kesintisiz devam ettirdikleri ve taşıdıkları eylem potansiyelini her fırsatta ve zamanda fiiliyata geçirme amacında oldukları değerlendirilmektedir" denildi.

Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamanın, "Kolluk Kuvvetlerimizce elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda özellikle doğrultusunda özellikle bu günlerde siyasi partilerce ve STK'larca açık alanda yapılacak her türlü etkinliğin sansasyonel eylemlere ve propagandalara açık risk oluşturacağı değerlendirilmekte olup huzur ve güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacı ile açık alanlarda gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması ve benzeri kanunsuz etkinliklere izin verilmeyecek olup, Anayasanın 121. Maddesi 2. Bendi, 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunun 32 taksim Ç maddesi hükümleri gereğince ilçemiz genelinde yapılmak istenen her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması ve benzeri etkinlikler 19 Nisan 2017 tarihinde yasaklanmıştır" açıklaması yapıldı.

19.04.2017 17:04:05 TSI

