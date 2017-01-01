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Prof. Dr. Özkan'dan tansiyon hakkında altın tavsiyeler



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ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ)'nde "Hipertansiyon Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi'' adlı konferans, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (SHYO) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan tarafından gerçekleştirildi.

Nazım Hikmet Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Genel Sekreter Ercan Gültürk, SHYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Vesile Düzgüner, Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Şentürk ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Mehmet Özkan, tansiyon hastalığının belirtilerini herkesin bilmesi gerektiğini, tansiyon ve hipertansiyonun farklı hastalıkları da tetiklediğini ifade etti. Prof. Dr. Özkan, "Bireylerde günlük yaşamda başım ağrıyor ensem ağrıyor şikâyetleri duyduğunuzda bilin ki kişinin tansiyonu yükselmiştir. Bazı hastalarda ise sadece baş dönmesi yapabilir. Yüksek tansiyon durumlarda hastalarda bulantı ve kusmada görülebilmektedir. Tansiyon hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde ise dinlenme sürelerinin arttırmak, heyecanlı bir film izlememek gibi unsurlar etkilidir." dedi.

Konferansın ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber tarafından katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Özkan'a teşekkür belgesi takdim edildi.

(OY-AT-Y)



19.04.2017 17:42:31 TSI

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