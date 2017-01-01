19 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ARDAHAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Prof. Dr. Özkan'dan tansiyon hakkında altın tavsiyeler

19 Nisan 2017 Çarşamba, 17:34
Prof. Dr. Özkan'dan tansiyon hakkında altın tavsiyeler
Prof. Dr. Özkan'dan tansiyon hakkında altın tavsiyeler

(Fotoğraflı)

ARDAHAN (İHA) - Ardahan Üniversitesi (ARÜ)'nde "Hipertansiyon Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi'' adlı konferans, Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu (SHYO) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan tarafından gerçekleştirildi.
Nazım Hikmet Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Genel Sekreter Ercan Gültürk, SHYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Vesile Düzgüner, Ardahan İl Sağlık Müdürü Dr. Ulaş Şentürk ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Prof. Dr. Mehmet Özkan, tansiyon hastalığının belirtilerini herkesin bilmesi gerektiğini, tansiyon ve hipertansiyonun farklı hastalıkları da tetiklediğini ifade etti. Prof. Dr. Özkan, "Bireylerde günlük yaşamda başım ağrıyor ensem ağrıyor şikâyetleri duyduğunuzda bilin ki kişinin tansiyonu yükselmiştir. Bazı hastalarda ise sadece baş dönmesi yapabilir. Yüksek tansiyon durumlarda hastalarda bulantı ve kusmada görülebilmektedir. Tansiyon hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde ise dinlenme sürelerinin arttırmak, heyecanlı bir film izlememek gibi unsurlar etkilidir." dedi.
Konferansın ardından Rektör Prof. Dr. Mehmet Biber tarafından katkılarından dolayı Prof. Dr. Mehmet Özkan'a teşekkür belgesi takdim edildi.
(OY-AT-Y)

19.04.2017 17:42:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Turizm Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi
YEREL

TURİZM HAFTASI DOLAYISIYLA ETKİNLİK DÜZENLENDİ
AK Parti İl Başkanı Baydar, Tunceli ve Ağrı şehitlerinin ailelerine başsağlığı diledi
YEREL

AK PARTİ İL BAŞKANI BAYDAR, TUNCELİ VE AĞRI ŞEHİTLERİNİN AİLELERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

'YILAN HİKAYESİ'NİN ELENİ'Sİ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

 1
  • 2 Ünlü şarkıcı makyajsız yakalandı
  • 3 Sokakta böyle gezdi
  • 4 Oktay Kaynarca'nın çok konuşulacak görüntüsü