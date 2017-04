YEREL HABERLER / ŞANLIURFA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Çiftçi canlı yayında Şanlıurfa'nın başarısını anlattı

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa, 16 Nisan'daki halk oylamasında vermiş oluğu yüzde 70.82'lik evet desteği gündemden düşmüyor. Katıldığı televizyon programının canlı yayınında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Şanlıurfalılar her zaman olduğu gibi yine Reis-i Cumhurunun yanında yer almıştır" dedi.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın halk oylamasında sunduğu yüzde 70.82'lik evet desteği ile ilgili 24 TV canlı yayınında değerlendirme yaptı. Başkan Çiftçi, "Şanlıurfalılara hizmet etmekten gurur duyuyorum. Şehrimizin şanlı insanları bir kez daha birlik ve beraberlik içerisinde geleceğini teminat altına almak adına kararlarını net bir şekilde sergilemiştir" dedi. Rekor oy oranını beklediklerini ve bunun için iki aydan bu yana yoğun süren bir çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekleyen Başkan Nihat Çiftçi, "Bizler, meclis üyelerimiz, AK Parti İl Başkanımız, partililerimiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, kanaat önderlerimiz ve çok sayıda bu uğurda gönül vermiş, inanmış insanımızla birlikte güzel bir çalışma sergiledik. Şanlıurfalılar olarak zaten bu rekoru bekliyorduk. Çalışmalarımızı yürütürken de bu konuda demeçlerimiz oldu. Öte yandan ilçe kategorisinde Harran ile birinci, Akçakale ile üçüncülüğü aldık. Eyyübiye'de ise yüzde 82.3 oy aldık. Bölge bazında baktığımız zaman da Güneydoğu'dan yüzde 53 oy oranı çıkarken, genel anlamda reylerini yükselten bir il olarak Şanlıurfa'dan yüzde 70.82'lik bir başarı sağladık. Bunun temelinde kardeşlik vardır. Şanlıurfa Türkü, Kürdü, Arapı ve nice kökeni ile bir arada kardeşçe yaşayan bir ildir. Şanlıurfa vatanına, toprağına, devletine bağlı ve bayrağını çok seven bir şehrimizdir. Onun için bu birlik ve beraberlik halk oylamasına yansıdı" diye konuştu.

Değerlendirmesinde Türkiye'nin yakın tarihine de değinen Başkan Çiftçi, "Ülkemiz son yıllarda çok önemli süreçlerden geçti. Bu süreçte de yine teröre buluşmayan insanları, terörden ayırarak onlara da iş ve aş olabilecek kesinlikle yatırımların yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ki zaten hükumetimiz de bu anlayışla bölgede hareket ediyor. Hatta devletimiz terörün zarar vermiş olduğu şehirlerde ve ilçelerde de insanlarımızın mağduriyetini gidermeye devam ediyor. Bu da önemli bir mesajdı. Çünkü terörle mücadele kısmında buna karşı halkın refleksi ne olurdu, ki bunu Şanlıurfa gösterdi ve hükumetinin yanında yer aldı" şeklinde konuştu.

"2017 yılı mitingi kayıtlara 'rekor' olarak geçti"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfalılarla buluşması ile ilgili kendisine yöneltilen soruya, mitinge rekor bir katılımın sağlandığını söyleyerek not düşen Başkan Çiftçi, "Reis-i Cumhurumuzun buluşmasına çok ciddi anlamda bir katılım oldu. Halk oylaması mitinginde 250 bin kişinin toplandığı şeklinde bilgi bize ulaştı. Bu Şanlıurfa'nın miting tarihine baktığımız zaman en yoğun katılımlı miting oldu. 30 mart yerel seçimlerinde 170 bin kişiydi. Şimdi ise 250 bin oldu. Bu anlamda da Urfalı kardeşlerimizle gurur duyuyoruz" dedi.

"2023 hedeflerimiz belli"

Değerlendirmesinde son olarak Şanlıurfa'nın 2023 hedeflerini de aktaran Başkan Çiftçi, "Biz, Şanlıurfa yine birlik içerisinde 2019 ve 2023 hedeflerimizi belirledik. 2023'e kadar da Şanlıurfa planını yapmış. Bilindiği gibi Türkiye'nin en genç şehrimiz. Bu dinamik gücü yerel imkanlarla buluşturup bölgeden parlayan bir yıldız olarak edinmeye çalışıyoruz. Plan ve projelerimiz hazır. İl merkezi ve tüm ilçelerimizde bizler de yerel idareciler olarak altyapı sorununu tamamen ortadan kaldırma, üst yapıda da insanlarımıza daha yaşanabilir bir kent oluşturabilmek için yoğun çalışma temposu içerisindeyiz. Öte yandan yine turizmde kalkınmayı hedef almış bir kadroyuz. Şanlıurfa'yı her anlamda ele alıyor ve geleceği esas alan çalışmalar gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

