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Başkan Uysal, GEA Antalya grubuyla buluştu



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aktiffelsefe Yeni Yüksektepe Derneği'nin GEA Antalya grubuyla biraraya geldi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aktiffelsefe Yeni Yüksektepe Derneği'nin 1994 yılında arama - kurtarma, ekoloji ve sosyal kampanyalar grubu olarak kurulan ve Tayvan, Hindistan, El Salvador, Cezayir, Fas, İran, gibi çok sayıda ülkede meydana gelen doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetleri ve tıbbı insani yardım operasyonları gerçekleştiren GEA'nın Antalya takımını makamında kabul etti.

Antalya Şube Başkanı ve Takım lideri Murat Beşparmak'la birlikte grup üyelerini yer aldığı buluşmada GEA'nın devam eden çalışmaları ve Muratpaşa Belediyesi ile ortak çalışma imkanları değerlendirildi. Toplantının ardından GEA Antalya, Başkan Uysal, sanatın simgesi olarak kabul edilen Hitit Güneş Kursu hediye etti.

(SÇ-SÇ-Y)



20.04.2017 11:00:03 TSI

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