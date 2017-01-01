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YEREL HABERLER  / HATAY HABERLERİ
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Lisede TÜBİTAK Bilim Fuarı

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:28
Lisede TÜBİTAK Bilim Fuarı
Lisede TÜBİTAK Bilim Fuarı

(Fotoğraflı)

Ecevit Cemiloğlu
HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi'nde öğrencilerinin hazırladığı 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı sergisi açıldı.
Öğrenciler tarafından proje yönetmeni fizik öğretmeni Ali Sarı'nın idaresinde hazırlanan toplam 12 eser Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi salonunda sergilendi.
Öğrencilerden Cuma Şanverdi, Suriyelileri konu aldığı projesinde, Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin yaşantı ve eğitimlerinin daha iyi seviyeye çıkmasını işlediğini söyledi. Özge Bağlan ise 'Bir Damla Bin Umut' adlı projesi ile kan bağışını konu aldığını söyleyerek, "İnsanlar kulaktan dolma bilgilerden dolayı bilinçsiz şekilde kan bağışı yapmıyorlar. Bu proje ile insanları bilinçlendirerek kan bağışı yapmalarını anlatıyoruz" dedi.
İlçenin tek piknik alanı olan Yenişehir gölünü projelendiren Tuba Uçar ise gölün ve çevresinin yeniden canlandırılması ile temizlenmesini konu aldığını söyledi. Uçar, göl çevresindeki okaliptüs ağaçlarının başka amaçla değerlendirilerek su seviyesinin artmasını anlattıklarını ifade etti.
(ECV-Y)

20.04.2017 13:36:51 TSI
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