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YEREL HABERLER  / MANİSA HABERLERİ
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Selendili ciritçiler kıyasıya yarıştı

20 Nisan 2017 Perşembe, 14:14
Selendili ciritçiler kıyasıya yarıştı
Selendili ciritçiler kıyasıya yarıştı

(Fotoğraflı)

Adem Çakır
MANİSA (İHA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Liginde Manisa'yı temsil edecek ciritçilerin ön eleme müsabakalarının Selendi ayağı tamamlandı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Cirit Ligine çıkarak Manisa'yı temsil edecek ciritçilerin belirlendiği müsabakaların Selendi ayağı gerçekleştirildi. Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü organizatörlüğünde Vali Muzaffer Ecemiş cirit sahasında yapılan Cirit Ligi ön eleme müsabakalarına, Zafer Atlı Spor Kulübü, Selendi Atlı Spor Kulübü ve bu sezon ilk müsabakalara çıkan İnnice Gençlik Atlı Cirit Spor Kulüpleri Manisa'yı temsil hakkını elde edebilmek 3 gün boyunca kıyasıya yarıştı. 40 dakikalık 2 devre halinde oynanan müsabakalara ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. İlk gün yapılan müsabakada İnnice Gençlik atlı cirit takımı, Zafer atlı takımını 21- 8 yendi. 2. gün müsabakasında ise Selendi Atlı Spor Kulübü ile Zafer Atlı Cirit Takımı karşı karşıya geldi. Bu maçın galibi rakibini 11-3 Selendi Atlı takımı oldu. Son gün müsabakasında ise İnnice Gençlik Atlı Takımı ile Selendi Atlı Spor Takımı karşı karşıya gelirken, zevkli ve çekişmeli geçen müsabakanın galibi İnnice Gençlik takımı oldu.
Müsabakalar kapsamında Beypınar Atlı takımının direk katıldığı Atlı Cirit Ligine, İnnice Atlı Cirit takımının da Manisa'yı temsil etmesi bekleniyor.
(AÇ-AY-Y)

20.04.2017 14:21:01 TSI
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