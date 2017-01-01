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Kelebekler Vadisinde "Selçuklu Çiçek Bahçesi" açılıyor



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı içine kazandırılan "Selçuklu Çiçek Bahçesi" 22 Nisan Cumartesi günü kapılarını ziyaretçilerine açıyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından Konya'nın en büyük parkı olan Kelebekler Vadisi'ne kazandırılan ve geçtiğimiz yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan "Selçuklu Çiçek Bahçesi" baharla birlikte kapılarını tekrar ziyaretçilere açıyor. 22 Nisan Cumartesi günü ziyaretçi kabulüne başlayacak bahçe, 1 milyon 261 bin 500 adet lale ile ziyaretçilerini karşılayacak. Bahçede mevsimin ilerleyen aylarında sadunyadan kadifeye farklı türlerde bitkiler de yer alacak. Selçuklu Çiçek Bahçesi Kelebekler Vadisi Parkında 8 bin 700 metre kare alanda yer alıyor. Özel peyzaj alanı ile dikkat çeken bahçe, Konya ve Türkiye'de ilk kez bu kapsamda yapılan çiçek bahçesi olma özelliğini de taşıyor. Bahçede kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi de yer alıyor. Geçtiğimiz yıl düğün fotoğrafçılarının vazgeçilmez adresi olan çiçek bahçesi bu yıl da sunacağı görsel şölen ile bu alandaki iddiasını sürdürecek.

Pazartesi günü dışında haftanın 6 günü 10.00 ve 20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Selçuklu Çiçek Bahçesi ücretsiz ziyaret edilebilecek.

(US-AH-Y)



20.04.2017 16:15:50 TSI

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