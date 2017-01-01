20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Mezitli Belediyesi, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte dolu dolu kutlayacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 16:30
Mezitli Belediyesi, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte dolu dolu kutlayacak
Mezitli Belediyesi, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte dolu dolu kutlayacak

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, spor karşılaşmalarından çocuk oyunlarına, söyleşilerden dans gösterilerine kadar çok sayıda etkinlikle çocuklarla birlikte kutlayacak.
Mezitli Belediyesi, Çocuk Ülkesi Derneği ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenleyecek. Çocuk oyunları, dans ve müzik gösterileri, spor karşılaşmaları, palyaçolar, çeşitli hediyeler ve söyleşilerin yer alacağı etkinlikte, 23 kişiye de 23 bisiklet dağıtılacak.
Mezitli Belediyesi Spor Okulu kursiyerleri arasında gerçekleştirilecek futbol ve tenis turnuvalarında çocuklar ter dökecek. 9 takımın mücadele ettiği ve ilk turu tamamlanan futbol turnuvası, 21-22 ve 23 Nisan 2017 tarihinde oynanacak. 8-10 ve 12 yaş grupları arasında yapılacak tenis turnuvasına ise yaklaşık 100 çocuk katılıyor. Tüm tenis ve futbol turnuva maçları Mezitli Belediyesi Aratos Tesislerinde gerçekleşecek. Turnuvaların ödül töreni ise Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek Çocuk Şenliği'nde yapılacak.
22 Nisan Cumartesi günü Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'ndeki etkinlikte ise çocuklar hazırladıkları gösterileri ailelerine sunacaklar. Etkinlikte çeşitli hediyeler de dağıtılacak. Ekinliklerin 23 Nisan Pazar günü yapılacak bölümünde ise Mezitli Belediyesi'nin öncülüğünde Divan Oteli'nde Hematoloji ve Onkoloji bölümlerinde tedavi gören çocukları ile bir buluşma gerçekleştirilecek.
Etkinliklerin Demokrasi Meydanı'nda saat 13.00'te yapılacak bölümünde de spor okullarının gösterileri, AKUT ekibi gösterisi, Çocuk Ülkesi Derneği tarafından çeşitli çocuk oyunları, duvar boyama, müzik ve dans gösterileri gerçekleştirilecek. Palyaçoların da yer alacağı etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtılacak. Aynı gün Demokrasi Meydanı yanında bulunan Mezitli Belediyesi Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı'nda ünlü çocuk öyküleri yazarı Tülin Kozikoğlu bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşinin ardından Mersin TED Koleji yanında yapılan Trafik Parkı'nın açılışı ve 23 Nisan'da 23 kişiye de 23 bisiklet kampanyası kapsamında kura ile bisiklet kazanan Mezitli Kart kullanıcılarına bisikletleri törenle dağıtılacak.
"Halkımızı, çocuklarımızın coşkusuna ortak olmaya çağırıyorum"
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, aydınlık ve özgür bir gelecek için yapılacak en büyük yatırımın çocuklara yapılan hizmetler olduğunu vurguladı. Tarhan, "Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yine çocuklarla birlikte kutlayacağız. Çocuklarımızı aydın, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan bir nesil olarak yetişmelerini istiyoruz. Yarınımızı kurarken başta 23 Nisan olmak üzere çağdaş, ilerici ve özgür bireyler olması için, çeşitli platformlarda çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Mersin Üniversitesi Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları, Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklarımızı, Down Kafe'de bizimle her gün birlikte olan çocuklarımızı, Mezitli'deki tüm çocuklarla bir araya getireceğiz. Tüm halkımızı çocuklarımızın bu coşkusuna ortak olmaya çağırıyorum" dedi.
(KYM-Y)

20.04.2017 16:38:37 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Akdeniz kentsel dönüşümle tanışıyor
YEREL

AKDENİZ KENTSEL DÖNÜŞÜMLE TANIŞIYOR
Akdeniz'de kentsel dönüşüm için ön protokol imzalandı
YEREL

AKDENİZ'DE KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN ÖN PROTOKOL İMZALANDI
Hekimoğlu: &quot;Türkiye ihracatta, organik üretim avantajını fırsata çevirmeli&quot;
YEREL

HEKİMOĞLU: "TÜRKİYE İHRACATTA, ORGANİK ÜRETİM AVANTAJINI FIRSATA ÇEVİRMELİ"
Toroslar Belediyesi, 23 Nisan'ı geleneksel çocuk oyunlarıyla kutlayacak
YEREL

TOROSLAR BELEDİYESİ, 23 NİSAN'I GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARIYLA KUTLAYACAK
Mersinli sanayici, kümelenme ile büyük projelerden pay kapma hedefinde
YEREL

MERSİNLİ SANAYİCİ, KÜMELENME İLE BÜYÜK PROJELERDEN PAY KAPMA HEDEFİNDE
TISİAD Genel Başkanı Kılıç:
YEREL

TISİAD GENEL BAŞKANI KILIÇ:
Mersin'de uyuşturucu operasyonu
YEREL

MERSİN'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Mersin'de 'Uluslararası Lojistik Semineri' başladı
YEREL

MERSİN'DE 'ULUSLARARASI LOJİSTİK SEMİNERİ' BAŞLADI
Mersin'de Figen Yüksekdağ hakkındaki dava
YEREL

MERSİN'DE FİGEN YÜKSEKDAĞ HAKKINDAKİ DAVA
Damızlık kıl keçisi tekeleri üreticilere dağıtılıyor
YEREL

DAMIZLIK KIL KEÇİSİ TEKELERİ ÜRETİCİLERE DAĞITILIYOR
Mersin'de 23 Nisan'da Çocuk Festivali düzenlenecek
YEREL

MERSİN'DE 23 NİSAN'DA ÇOCUK FESTİVALİ DÜZENLENECEK
Mersin Uluslararası Bisiklet Turu
YEREL

MERSİN ULUSLARARASI BİSİKLET TURU
Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'İN 7 İLÇESİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ
&quot;Kılıçdaroğlu'nun 'Güroymak' örneği gerçeği yansıtmıyor&quot;
YEREL

"KILIÇDAROĞLU'NUN 'GÜROYMAK' ÖRNEĞİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR"
Cezaevinde askerler ile infaz koruma memurları arasında arbede
YEREL

CEZAEVİNDE ASKERLER İLE İNFAZ KORUMA MEMURLARI ARASINDA ARBEDE
Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali hazırlıkları başladı
YEREL

ULUSLARARASI SİLİFKE MÜZİK VE FOLKLOR FESTİVALİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Akdenizli ihracatçıların yeni pazar arayışı
YEREL

AKDENİZLİ İHRACATÇILARIN YENİ PAZAR ARAYIŞI
MERTİD'de Hamit İzol bir dönem daha başkan
YEREL

MERTİD'DE HAMİT İZOL BİR DÖNEM DAHA BAŞKAN
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi
YEREL

BİLYONER.COM KADINLAR BASKETBOL LİGİ

Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN

Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Çocuklar için 23 Nisan'a özel eğlenceli atölye çalışması
YEREL

ÇOCUKLAR İÇİN 23 NİSAN'A ÖZEL EĞLENCELİ ATÖLYE ÇALIŞMASI
Erdemli Belediyesi şehitler anısına voleybol turnuvası düzenledi
YEREL

ERDEMLİ BELEDİYESİ ŞEHİTLER ANISINA VOLEYBOL TURNUVASI DÜZENLEDİ
Başkan Tuna: &quot;Toroslar'da yayla ve eko turizmini ön plana çıkarmayı amaçlıyoruz&quot;
YEREL

BAŞKAN TUNA: "TOROSLAR'DA YAYLA VE EKO TURİZMİNİ ÖN PLANA ÇIKARMAYI AMAÇLIYORUZ"
EN ÇOK OKUNANLAR
Erkeklerde kanser belirtisi!
SAĞLIK

ERKEKLERDE KANSER UYARISI VEREN 13 BELİRTİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Gülse Birsel sosyal medyayı salladı