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Mezitli Belediyesi, 23 Nisan'ı çocuklarla birlikte dolu dolu kutlayacak



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, spor karşılaşmalarından çocuk oyunlarına, söyleşilerden dans gösterilerine kadar çok sayıda etkinlikle çocuklarla birlikte kutlayacak.

Mezitli Belediyesi, Çocuk Ülkesi Derneği ile birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenleyecek. Çocuk oyunları, dans ve müzik gösterileri, spor karşılaşmaları, palyaçolar, çeşitli hediyeler ve söyleşilerin yer alacağı etkinlikte, 23 kişiye de 23 bisiklet dağıtılacak.

Mezitli Belediyesi Spor Okulu kursiyerleri arasında gerçekleştirilecek futbol ve tenis turnuvalarında çocuklar ter dökecek. 9 takımın mücadele ettiği ve ilk turu tamamlanan futbol turnuvası, 21-22 ve 23 Nisan 2017 tarihinde oynanacak. 8-10 ve 12 yaş grupları arasında yapılacak tenis turnuvasına ise yaklaşık 100 çocuk katılıyor. Tüm tenis ve futbol turnuva maçları Mezitli Belediyesi Aratos Tesislerinde gerçekleşecek. Turnuvaların ödül töreni ise Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilecek Çocuk Şenliği'nde yapılacak.

22 Nisan Cumartesi günü Mezitli Belediyesi Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'ndeki etkinlikte ise çocuklar hazırladıkları gösterileri ailelerine sunacaklar. Etkinlikte çeşitli hediyeler de dağıtılacak. Ekinliklerin 23 Nisan Pazar günü yapılacak bölümünde ise Mezitli Belediyesi'nin öncülüğünde Divan Oteli'nde Hematoloji ve Onkoloji bölümlerinde tedavi gören çocukları ile bir buluşma gerçekleştirilecek.

Etkinliklerin Demokrasi Meydanı'nda saat 13.00'te yapılacak bölümünde de spor okullarının gösterileri, AKUT ekibi gösterisi, Çocuk Ülkesi Derneği tarafından çeşitli çocuk oyunları, duvar boyama, müzik ve dans gösterileri gerçekleştirilecek. Palyaçoların da yer alacağı etkinlikte çocuklara hediyeler dağıtılacak. Aynı gün Demokrasi Meydanı yanında bulunan Mezitli Belediyesi Kitap Okuyan Çocuklar Oyun Kitaplığı'nda ünlü çocuk öyküleri yazarı Tülin Kozikoğlu bir söyleşi gerçekleştirecek. Söyleşinin ardından Mersin TED Koleji yanında yapılan Trafik Parkı'nın açılışı ve 23 Nisan'da 23 kişiye de 23 bisiklet kampanyası kapsamında kura ile bisiklet kazanan Mezitli Kart kullanıcılarına bisikletleri törenle dağıtılacak.

"Halkımızı, çocuklarımızın coşkusuna ortak olmaya çağırıyorum"

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, yaptığı açıklamada, aydınlık ve özgür bir gelecek için yapılacak en büyük yatırımın çocuklara yapılan hizmetler olduğunu vurguladı. Tarhan, "Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayram olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yine çocuklarla birlikte kutlayacağız. Çocuklarımızı aydın, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkan bir nesil olarak yetişmelerini istiyoruz. Yarınımızı kurarken başta 23 Nisan olmak üzere çağdaş, ilerici ve özgür bireyler olması için, çeşitli platformlarda çocuklarımızı bir araya getiriyoruz. Mersin Üniversitesi Hastanesi Hematoloji ve Onkoloji Bölümü'nde tedavi gören çocukları, Bircan Tüfekçioğlu Çocuk Gündüz Bakımevi'ndeki çocuklarımızı, Down Kafe'de bizimle her gün birlikte olan çocuklarımızı, Mezitli'deki tüm çocuklarla bir araya getireceğiz. Tüm halkımızı çocuklarımızın bu coşkusuna ortak olmaya çağırıyorum" dedi.

(KYM-Y)



20.04.2017 16:38:37 TSI

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