Karşıdan karşıya geçen yayaya otomobil çarptı: 1 ölü
(Fotoğraflı)
Zekican Şenkaya
DENİZLİ (İHA) - Denizli'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Edinilen bilgile göre, Denizli-Antalya karayolu Bağbaşı Mahallesi'nde karşıdan karşıya geçmek isteyen 80 yaşındaki Bekir Türk'e bir otomobil çarptı. Ağır yaralanan Türk, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Türk öğle saatlerinde tedavi edildiği hastanede hayatını kaybetti. Türk'ün cenazesi defnedilmek üzere Acıpayam'a götürüldü.
(ZŞ-Y)
20.04.2017 18:02:35 TSI
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