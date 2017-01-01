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YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
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Spor parkı ailelerin buluşma noktası olacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 18:12
Spor parkı ailelerin buluşma noktası olacak
Spor parkı ailelerin buluşma noktası olacak

(Fotoğraflı)

Vedat Kılıç
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Uzunkum Caddesi üzerindeki sahil kenarına yapılan spor parkının ailelerin buluşma noktası olacağını söyledi.
Yapımı devam eden spor parkında incelemelerde bulunan Başkan Uysal'ın ilçenin ihtiyacına göre düzenlenen parkın 4 bin metrekarelik bir alana kurulduğunu vurgularken, parkın deniz kenarında olması nedeniyle dev dalgalara karşı dalgakıranla parkın güvenliğinin sağlandığını ifade etti.
Projenin yaklaşık 2 milyon liraya mal olacağını belirten Başkan Uysal, "Spor Parkı Projesi'nde alan kodlaması ve dalgakıran yapımının ardından temelini attık ve parkı hızlı bir şekilde yapıyoruz. Parkımızın bünyesinde mini golf platformu, mini futbol alanı, sentetik buz pisti, tırmanma, kay-kay alanı, koşu ve yürüyüş parkurunun yanı sıra büfe, tuvaletler, bebek bakım odası ve oturma alanları bulunacak.
Parkımız 7'den 70'e toplumun her kesiminin ve ailelerin buluşma noktası olacak. Ülke genelinde nadir sayıda bulunan böylesi bir projenin ilçemize ayrı bir renk katacağına inanıyorum" dedi.
Başkan Uysal, spor parkını Haziran ayına kadar tamamlayıp hizmete açmayı planladıklarını anlattı.
(VK-İÇ)

20.04.2017 18:20:30 TSI
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