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Antalya Büyükşehir 23 Nisan'ı dolu dolu kutluyor



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi geleceğin teminatı çocuklar için bu yıl 97'ncisi kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda dolu dolu bir program düzenledi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, 21-22-23 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklerle çocuklar doyasıya eğlenecek.



Türk yıldızları geliyor

Etkinlikler kapsamında Antalya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve BAKA işbirliği ile dünyaca ünlü akrobasi timi Türk Yıldızları Antalyalılarla buluşacak. 23 Nisan Pazar günü saat 15.20'de Konyaaltı Sahili Batı girişinden başlayacak Türk Yıldızları yine nefes kesen bir gösteriye imza atacak.



Satranç turnuvası

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, 23 Nisan'ı 3 gün boyunca Cam Piramit ve alanında gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlayacak. Bu kapsamda bir satranç turnuvası düzenlenecek. Antalya başta olmak üzere, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Denizli, Muğla'dan 5-12 yaş grubu 3 bin 800 öğrenci satranç turnuvasında mücadele edecek.



Şişme Oyun Parkı-Çanakkale 3-D film gösterimi

Cam Piramit alanı birbirinden renkli etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Şeker Portakalı etkinlik aracı çocuklara eğlenceyi tattıracak. Çocuklar kurulacak şişme oyun parkında doyasıya eğlenecek. Çanakkale 3D Animasyon filmi 22-23 Nisan üç gün boyunca 09.00-17.00 arasında çocuklar için gösterimde olacak.



Uçurtmalar gökyüzünü renklendirecek

Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan saat 11.00-16.00 arasında AKM alanında Uçurtma Şenliği düzenleyecek. Çocuklar rengarenk uçurtmalarını gökyüzüne havalandıracak ve bayram coşkusu yaşayacak.



Lunapark cıvıl cıvıl

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda çocuklara Lunapark armağan etti. Devlet okullarına dağıtılan 21 bin adet ücretsiz davetiye ile çocuklar Aktur Lunapark'ta adrenalin dolu saatler yaşayacak.



Oyuncak müzesi ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi Oyuncak Müzesi de 23 Nisan Pazar günü, kapılarını çocuklara ücretsiz açacak. Çeşitli atölye çalışmaları ile oyuncak müzesi çocuklara farklı bir bayram yaşatacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalyalı çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramını kutlayarak etkinliklere tüm çocukları davet etti.

(SÇ-SÇ-Y)



21.04.2017 10:26:46 TSI

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