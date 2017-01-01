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Körfez Bankacılık ve Finans Çalıştayı Burhaniye'de yapılacak



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu(BUBYO), Körfez Bankacılık ve Finans Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak Bubyo Müdürü Doç. Dr. M.Oğuzhan İlban, Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muammer Bezirgan ve Bankacılık ve Finans Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ferhat Topbaş, Burhaniye'de faaliyet gösteren Banka Müdürü Bülent Aslan, Banka Müdürü M.Akif Taşkın, Banka Müdürü Okan Erdoğan, Banka Müdürü Işıl Sümer, Banka Müdürü İsmail Yağcı ve Banka Müdürü Kadir Güngör ile 26 Nisanda yapılacak olan çalıştayla ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldi.

Toplantıda çalıştaya, Burhaniye, Ayvalık, Edremit, Gömeç, Altınoluk ve Akçay'daki toplam 53 banka müdürünün davet edilmesi, çalıştayda BUBYO Bankacılık ve Finans öğrencilerinin aktif rol alması ve destinasyon ölçeğinde SWOT analizinin yapılması kararlaştırıldı. Yüksekokul Müdürü İlban, iki yıldır yaptıkları Burhaniye banka müdürleri toplantısının sonuçlarından birisi olarak bu çalıştayı düzenlediklerini belirterek , "450 civarında Bankacılık ve Finans bölümünde okuyan öğrencimiz var. Biz onları şimdiden sektöre hazırlamak istiyoruz. Bunun içinde ilçede bulunan banka müdürleriyle ilişkimizi geliştirdik. Bu toplantıda müdürlerimizin de olumlu görüşleri neticesinde önümüzdeki hafta tüm körfez bankacılarını BUBYO'da bir araya getirerek, Körfez Bankacılık ve Finans çalıştayını Yüksekokulumuzda gerçekleştireceğiz. Bu tür bir çalıştay Türkiye'de bankacılık anlamında bir ilk olacak. Bunun için çok heyecanlıyız " dedi.

(FT-EME)



21.04.2017 10:29:06 TSI

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