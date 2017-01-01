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Kütahya'da 'çemberimde gül oya' sergisi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce hazırlanan e-Twinning Projesi kapsamında Kütahya Merkez Ortaokulu işbirliğinde 81 ilden okulların katılımıyla düzenlenen Çemberimde Gül Oya Sergisi'nin 74.'sü Kütahya'da açıldı.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında kaybolmaya yüz tutan kültürel değerlerin tanıtılması amacıyla 81 ilden el işleri, mani, yöresel yemek tarifleri, işlemelerden oluşan sergi İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sergi Salonunda beğeniye sunuldu.

Açılış törenine Vali Ahmet H. Nayir, Vali Yardımcısı Arif Yalçın, İl Milli Eğitim Müdürü Sabahattin Dülger, İl Kültür ve Turizm Müdürü Zülkarni Yeldemez, STK Temsilcileri, bazı daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Sergiyi gezen Vali Ahmet H. Nayir, stantlarda tanıtım yapan öğrencilerden bilgiler aldı.

Ulusal bir kültür projesi olan Çemberimde Gül Oya ile kültürler arası etkileşimi, henüz kaybolmamış kültürel değerlere sahip çıkmayı, 81 il, 81 okul, öğrenciler ve öğretmenler arasında birlik-dostluk paylaşımı amaçlandığı bildirildi. (EFE)



21.04.2017 11:47:46 TSI

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