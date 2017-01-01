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Büyükşehir'den 23 Nisan'da çifte konser

- Halk müziği sanatçıları Ankaralı Ayşe ve Osman Öztunç Karaisalı'da, pop star Emre Kaya Çukurova'da hayranlarını coşturacak



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Geleneksel Karaisalı Kuvayi Milliye Şenlikleri için iki ayrı ücretsiz konser organize etti. Karaisalı Stadı'ndaki şenlikte saat 14.00'da Ankaları Ayşe ve Osman Öztunç sahne alacak. Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda saat 20.00'daki konserde ise Emre Kaya, Adanalı hayranları için sevilen şarkılarını seslendirecek.



Karaisalı'ya ücretsiz otobüs seferleri

Adana Büyükşehir Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Kuvayi Milliye Şenlikleri için saat 09.00'dan itibaren belediye otobüsleri ücretsiz seferler yapacak. Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Çifte Minare Camii önünden hareket edecek belediye otobüsleri, şenlik coşkusu yaşamak isteyen vatandaşların ulaşımını sağlayacak.



Bir konser iki sanatçı

Karaisalı Stadı'nda gerçekleştirilecek Kuvayi Milliye Şenlikleri'nde, Yörük Türkmen kültürü, çeşitli yönleriyle yansıtılacak. Şenlik alanında kurulacak sahnede saat 11.00'dan itibaren halk ozanları, sevilen türküleri seslendirirken, halk oyunları ekipleri Anadolu'nun yöresel oyunlarını sergileyecek. Kıl çadırlarda katılımcılara yayık ayran ve sıkma ikramı yapılacak. Saat 14.00'da ise sevilen halk müziği sanatçıları Ankaralı Ayşe ve Osman Öztunç sahne alacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, hemşehrilerinin coşkusunu paylaşacak.



Emre Kaya coşturacak

Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Uğur Mumcu Bulvarı Mono Kafe yakınında organize ettiği konserde ise ünlü sanatçı Emre Kaya, Adanalıları coşturacak. 8 yıllık sanat kariyerine 'Yılın En İyi Bestecisi', 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı', 'Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ödülleri sığdıran Emre Kaya, 'Böyle Gitmez', 'Toz', 'Teşekkür Ederim', 'Apayrı', 'Yapboz', 'Esaret', 'Dın Dın' ve 'Aşk Diye Soludum' şarkılarını Adanalı severleri için seslendirecek.

(ELF-Y)



21.04.2017 11:56:47 TSI

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