21 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADANA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Büyükşehir'den 23 Nisan'da çifte konser

21 Nisan 2017 Cuma, 11:49
Büyükşehir'den 23 Nisan'da çifte konser
Büyükşehir'den 23 Nisan'da çifte konser
- Halk müziği sanatçıları Ankaralı Ayşe ve Osman Öztunç Karaisalı'da, pop star Emre Kaya Çukurova'da hayranlarını coşturacak

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Geleneksel Karaisalı Kuvayi Milliye Şenlikleri için iki ayrı ücretsiz konser organize etti. Karaisalı Stadı'ndaki şenlikte saat 14.00'da Ankaları Ayşe ve Osman Öztunç sahne alacak. Çukurova İlçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda saat 20.00'daki konserde ise Emre Kaya, Adanalı hayranları için sevilen şarkılarını seslendirecek.

Karaisalı'ya ücretsiz otobüs seferleri
Adana Büyükşehir Belediyesi ile Karaisalı Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Geleneksel Kuvayi Milliye Şenlikleri için saat 09.00'dan itibaren belediye otobüsleri ücretsiz seferler yapacak. Seyhan İlçesi Döşeme Mahallesi'ndeki Çifte Minare Camii önünden hareket edecek belediye otobüsleri, şenlik coşkusu yaşamak isteyen vatandaşların ulaşımını sağlayacak.

Bir konser iki sanatçı
Karaisalı Stadı'nda gerçekleştirilecek Kuvayi Milliye Şenlikleri'nde, Yörük Türkmen kültürü, çeşitli yönleriyle yansıtılacak. Şenlik alanında kurulacak sahnede saat 11.00'dan itibaren halk ozanları, sevilen türküleri seslendirirken, halk oyunları ekipleri Anadolu'nun yöresel oyunlarını sergileyecek. Kıl çadırlarda katılımcılara yayık ayran ve sıkma ikramı yapılacak. Saat 14.00'da ise sevilen halk müziği sanatçıları Ankaralı Ayşe ve Osman Öztunç sahne alacak. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, hemşehrilerinin coşkusunu paylaşacak.

Emre Kaya coşturacak
Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Uğur Mumcu Bulvarı Mono Kafe yakınında organize ettiği konserde ise ünlü sanatçı Emre Kaya, Adanalıları coşturacak. 8 yıllık sanat kariyerine 'Yılın En İyi Bestecisi', 'En İyi Çıkış Yapan Sanatçı', 'Yılın En İyi Erkek Pop Sanatçısı' ödülleri sığdıran Emre Kaya, 'Böyle Gitmez', 'Toz', 'Teşekkür Ederim', 'Apayrı', 'Yapboz', 'Esaret', 'Dın Dın' ve 'Aşk Diye Soludum' şarkılarını Adanalı severleri için seslendirecek.
(ELF-Y)

21.04.2017 11:56:47 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Adana'da el yazması 2 Tevrat ele geçirildi
YEREL

ADANA'DA EL YAZMASI 2 TEVRAT ELE GEÇİRİLDİ
Suriyeli kadının zorla alıkonulduğu iddiası
YEREL

SURİYELİ KADININ ZORLA ALIKONULDUĞU İDDİASI
Tülin Kayhan'ın, &quot;Mistik Yolculuğu&quot;
YEREL

TÜLİN KAYHAN'IN, "MİSTİK YOLCULUĞU"
Park Adana AVM açıldı
YEREL

PARK ADANA AVM AÇILDI
Seyhan'da 23 Nisan etkinlikleri
YEREL

SEYHAN'DA 23 NİSAN ETKİNLİKLERİ
Adana'nın &quot;akıllı&quot; örnek ofisi tamamlandı
YEREL

ADANA'NIN "AKILLI" ÖRNEK OFİSİ TAMAMLANDI
Kadın sanayiciler, kadın istihdamının artırılması için devrede
YEREL

KADIN SANAYİCİLER, KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İÇİN DEVREDE
Engelli motosiklet sürücüsünün otoyoldaki tehlikeli yolculuğu
YEREL

ENGELLİ MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN OTOYOLDAKİ TEHLİKELİ YOLCULUĞU
Adana'da ormanlık alanda kemik parçaları bulundu
YEREL

ADANA'DA ORMANLIK ALANDA KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Hırsızlık şüphelisi güvenlik kamerası sayesinde yakalandı
YEREL

HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ GÜVENLİK KAMERASI SAYESİNDE YAKALANDI
Adana Demirspor'un play-off şansı azaldı
YEREL

ADANA DEMİRSPOR'UN PLAY-OFF ŞANSI AZALDI
Vali Demirtaş: &quot;Şehit aileleri ve gazilerimizin daima yanında olacağız&quot;
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ: "ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERİMİZİN DAİMA YANINDA OLACAĞIZ"
Büyükşehir, şehit ailelerini unutmadı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR, ŞEHİT AİLELERİNİ UNUTMADI
Çocuklar Eskimo Kasabası ve Kızılderili Köyü'nde eğlenecek
YEREL

ÇOCUKLAR ESKİMO KASABASI VE KIZILDERİLİ KÖYÜ'NDE EĞLENECEK
Adana'daki şüpheli ölümler
YEREL

ADANA'DAKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMLER
Evlat edinen kadın doktora annelik izni
YEREL

EVLAT EDİNEN KADIN DOKTORA ANNELİK İZNİ
Geleneksel El Sanatları Festivali 21 Nisan'da açılıyor
YEREL

GELENEKSEL EL SANATLARI FESTİVALİ 21 NİSAN'DA AÇILIYOR
Adanaspor, Beşiktaş maçına odaklandı
YEREL

ADANASPOR, BEŞİKTAŞ MAÇINA ODAKLANDI
&quot;Çukurova Rock Festivali&quot; 12 Mayıs'ta başlıyor
YEREL

"ÇUKUROVA ROCK FESTİVALİ" 12 MAYIS'TA BAŞLIYOR
İkinci kez evlat acısı yaşadılar
YEREL

İKİNCİ KEZ EVLAT ACISI YAŞADILAR
&quot;Çukurova Rock Festivali&quot;ne doğru
YEREL

"ÇUKUROVA ROCK FESTİVALİ"NE DOĞRU
Ayrı yaşadığı eşinden darp iddiasıyla şikayetçi oldu
YEREL

AYRI YAŞADIĞI EŞİNDEN DARP İDDİASIYLA ŞİKAYETÇİ OLDU
Vali Demirtaş, dev hibe alan damızlık düve çiftliğini ziyaret etti
YEREL

VALİ DEMİRTAŞ, DEV HİBE ALAN DAMIZLIK DÜVE ÇİFTLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
Ataşbak: &quot;Adana'dan daha çok şampiyon çıkacak&quot;
YEREL

ATAŞBAK: "ADANA'DAN DAHA ÇOK ŞAMPİYON ÇIKACAK"
EN ÇOK OKUNANLAR
Bir zamanların ünlüleri şimdi ne yapıyor?
TELEVİZYON

‘SEKSİ ŞEMPANZE’ ŞİMDİ NE YAPIYOR?

1
  • 2 Hadise'den olay pozlar! Makyajsız halini de paylaştı...
  • 3 Cesur tercih
  • 4 İşte Şevket Çoruh'un bilinmeyen kızı