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4 şehit astsubay için mevlit okutuldu



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SAMSUN (İHA) - Samsunlu şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ailesi, Pamuk Geçidi'nde teröristler tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen 4 astsubay için şehadetlerinin 25. yılı nedeniyle mevlit okuttu.

18 Nisan 1992'de Doğubayazıt-Iğdır karayolu Pamuk Geçidi mevkisinde pusu kuran bölücü terör örgütü PKK mensupları tarafından gerçekleştirilen yol kesme eyleminde sivil ve silahsız olan Kars 14 Mekanize Tugay Komutanlığı emrinde görevli Astsubaylar; İlhan Hamlı, Mustafa Karaçimen, Erkan Iğdır ve Naci Yıldırım şehit edilmişti.

Astsubayların şehadetlerinin 25. yıldönümünde Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Bilal-i Habeşi Mescidi'nde mevlit okutuldu. Mescit İmam Hatibi Mehmet Oflaz ve arkadaşları tarafından Kur'an-ı Kerim ve Mevlidi-Şerif okundu, Kelime-i Tevhid çekildi. Daha önceden şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın annesi Bedriye Hamlı tarafından okunmuş olan Kur'an-ı Kerim hatmi şeriflerinin duası yapılarak Pamuk Geçidi'nde şehitlerinin ruhuna hediye edildi.

Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın ağabeyi Ayhan Hamlı, "Biz her yıl Pamuk Geçidi'nde şehit edilen 4 kahraman astsubayımız için onların aziz ve latif ruhlarına bağışlanmak üzere mevlit programı düzenliyoruz. 2017 yılında bu defa 25.yıl mevlit programını düzenledik. Şehitlerimiz unutulmasın, ruhları şad, mekanları cennet olsun istiyoruz" dedi.

Mevlide; Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril, Şehit Astsubay İlhan Hamlı'nın devre arkadaşı emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Saatçi, Samsunlu şehit babaları; Mehmet Altunoğlu, Rahim Özay, Celal Özer Arslan Topkaya, Gazi Polis Memuru Hasan Yıldız, Yenidoğan Mahallesi sakinleri ve şehit yakınları katıldı.

Şehit Hamlı'nın babaevinin bulunduğu mahallede gerçekleştirilen mevlit yapılan ikramla sona erdi.

(SAM-SLH-Y)



21.04.2017 12:09:52 TSI

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