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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Cizreli çocuklar belediye tarafından yapılan oyun alanında doyasıya eğleniyor

21 Nisan 2017 Cuma, 12:52
Cizreli çocuklar belediye tarafından yapılan oyun alanında doyasıya eğleniyor
Cizreli çocuklar belediye tarafından yapılan oyun alanında doyasıya eğleniyor

(Fotoğraflı)

ŞIRNAK (İHA) - Kentin yeşil ve modern bir görünüm kazanması için çalışmalarını sürdüren Şırnak'ın Cizre İlçe Belediye Başkanlığı Nur Mahallesi Botaş Parkı'nda ve Botaş Caddesi refüjünde başlattığı yenileme çalışmasını sürdürürken, parkta kurulan oyun alanında çocuklar doyasıya eğleniyor.
Kentin yeşil ve modern bir görünüm kazanmasına büyük önem veren Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur Nur Mahallesi Botaş Parkı'nda yenileme çalışması başlatılması için talimat vermişti. Verilen talimatlar üzerine çalışmaların yoğun bir şekilde sürdürüldüğü Nur Mahallesi Botaş Caddesi Parkı'nda eski taşlar, kurumuş ağaçlar kaldırıldı, düzensiz görüntü oluşturan bütün yapılar kaldırıldı ve park yeniden düzenlenmek için çalışmalar başlatıldı. Yeni ağaçlar ekildi, yürüyüş alanları, çocuk oyun alanları, dinlenme alanları oluşturuldu ve yeşilliklerin bol olduğu yeni bir park ortaya çıkarmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Özellikle parkta kurulan oyun alanında mahalledeki çocuklar doyasıya eğleniyor.
Yine bu parka bağlı olarak Botaş Caddesi üzerindeki refüjde de yenileme çalışması başlatıldı. Eski refüj tamamen kaldırıldı, caddeyi işgal eden bahçeler ve yapılar yıkıldı ve hem cadde genişletme hem de refüjü yeniden dizayn etme çalışması devam ediyor. Yapılan çalışmaların bitmesiyle birlikte Nur Mahallesi Botaş Parkı mahalleye yeni bir görünüm kazandıracak.
(İHA-AKK-Y)

21.04.2017 12:59:22 TSI
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