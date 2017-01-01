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Cizre'de BESYO yeni dönem çalışmaları başladı

21 Nisan 2017 Cuma, 13:28
Cizre'de BESYO yeni dönem çalışmaları başladı
Cizre'de BESYO yeni dönem çalışmaları başladı

(Fotoğraflı)

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Cizre İlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Beden Eğitimi ve Spor Lisesi Kursu bu yılki eğitimlerine 110 öğrenciyle başladı. Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur, "Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için bütün imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Kursumuz hayırlı olsun" dedi.
Cizre Belediyesi bünyesinde 2010 yılında açılan ve açıldığı günden beri yüzlerce öğrenciyi Türkiye'nin farklı üniversitelerine ve spor yüksekokullarına yerleşmesini sağlayan Belediye Beden Eğitimi ve Spor Lisesi Kursu (BESYO), bu yılda Cizre Stadyumu'nda törenle açılışını yaptı. Belediye bünyesinde faaliyet yürüten BESYO'da, Cizre'nin ve bölgenin spor alanında akademik anlamda hocalarının yetiştirip Cizre'deki spor kültürüne ve başarısına katkıda bulunmak, amacıyla gençler sınavlara hazırlanıyorlar. Bu yılki kayıtlar 1 Nisan itibariyle başladı. Şuana kadar 110 öğrenci başvururken, kayıtlar sona erdi.
Bu yıl Cizre Şehir Stadyumu'nda yapılan açılış törenine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulhekim Selimoğlu, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve BESYO'ya kayıt yapan öğrenciler katıldı. İlk antrenmanlarını yapan öğrencilere Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Selimoğlu başarılar diledi.
Cizre Belediye Başkanı ve Kaymakam Ahmet Adanur, Cizre'de gençler için çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Gençlerimizi geleceğe hazırlamak için bütün imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Kursumuz hayırlı olsun. Spor insan sağlığı için oldukça önemlidir ve insan hayatında olması gereken bir aktivitedir. Ahlaklı ve sağlıklı bir toplumun yaratılması için bize destek olacak bu gençlerimizin yanlarında olacağız. Onların başarısı için elimizden gelen her şeyi yapmak için çalışmalar yapacağız. Burada spor eğitimi alan her bir gencimiz evinde ve çevresindeki insanlara da spor sevgisini ve spor bilincini aşılamalıdır ve böyle bir çalışma yürütmelidir. Bütün öğrenci ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Gençlerimiz bizi ve kentimizi her alanda başarılı bir şekilde temsil edeceklerine inanıyoruz" dedi.
(İHA-MP-Y)

21.04.2017 13:36:17 TSI
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