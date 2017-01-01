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Peliatalanlı öğrenciler Forum Magnesia'da Lego ile tanıştı

21 Nisan 2017 Cuma, 14:18
Peliatalanlı öğrenciler Forum Magnesia'da Lego ile tanıştı
Peliatalanlı öğrenciler Forum Magnesia'da Lego ile tanıştı

(Fotoğraflı)

Önder Aydın
MANİSA (İHA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Pelitalan Mahallesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencileri, Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, ilk defa ellerine aldıkları lego oyuncaklarıyla eğlenceli vakit geçirdi.
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği "Lego Friends ve Lego City" etkinliğinin ilk misafirleri Pelitalanlı öğrenciler oldu. Manisa'nın büyükşehir olmasının ardından köyden mahalleye dönülen Pelitalan'da okuyan ilkokul ve ortakokul öğrencilerini ağırlayan Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, öğrencilere keyifli dakikalar yaşattı. Müdür Yardımcısı Mülayim Akça, 1. sınıf öğretmeni Ebru Şiyak, 2. sınıf öğretmeni Gökçe Gülay Akın, 3. sınıf öğretmeni Berna Sevinç, 4. sınıf Tuğçe Sarıarslan eşliğinde alışveriş merkezine gelen öğrenciler, önce kendileri için hazırlanan masada pizza yiyerek karnını doyurdu, ardından Lego Friends ve Lego City stantlarında hayallerindeki tasarımları şekillendirdi. Etkinliğe 56 öğrencinin katıldığını aktaran Okul Müdür Yardımcısı Mülayim Akça, "İmkanı olmayan ve bu tür etkinliklerden yararlanamayan çocuklarımız bugün burada çok mutlu oldular. Bugün Lego ile ilk defa tanıştılar. Hayallerindeki tasarımları stantta şekillendirdiler. Bu tür etkinlikler öğrencilerin hayal gücü ve gelişimini olumlu yönde etkiliyor. Köyümüzde bulunan öğrencilerin de bu tür organizasyonlarda yer alması bizim için memnuniyet vericidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bizi ağırlayan alışveriş merkezi yönetimine teşekkür ederiz" dedi.
Alışveriş merkezi, çocukları bekliyor
Manisa Forum Magnesia Alışveriş Merkezi, tüm çocukları 21-23 Nisan tarihleri arasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlediği, "Lego Friends ve Lego City" etkinliğine davet etti. 6-12 yaş arası çocukların ücretsiz katılabileceği etkinlikte çocuklar legolardan yapılan şehirleri keşfetme imkanı bulacak.
(ÖND-

21.04.2017 14:25:05 TSI
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