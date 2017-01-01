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Görme engelli öğrenciler Kaymakam Dursun'a resim hediye etti



(Fotoğraflı)



Ecevit Cemiloğlu

HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda eğitim gören görme engelli öğrenciler ziyaret ettikleri Kaymakam Tuncay Dursun'a kendi elleriyle yaptıkları resmi hediye etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları etkinliği kapsamında görme engelli öğrenciler Kaymakam Tuncay Dursun'u ziyaret ettiler. Kaymakamlık koltuğuna oturan 4. sınıf öğrencisi Esragül Gezer, eğitimlerine devam etmek istediklerini, ancak Gaziantep veya Adana'ya gitmek zorunda kalmamak için Reyhanlı'da ortaokul düzeyinde sınıf açılmasını istediler.

Okul müdürü Abdusselam Bes, özel eğitim ve görme engelliler öğretmeni Mehmet Avşar ile birlikte gerçekleşen ziyarette talepleri not eden Kaymakam Dursun, öğrencilerin ortaokul düzeyindeki talebinin değerlendirileceğini belirterek, "Çocuk bayramı nedeniyle görme engelli çocuklarımızı makamlarımızda ağırlıyoruz. Kendi elleri ile hazırladıkları kabartma resim için de teşekkür ediyorum. Devletimiz olarak eğitime büyük önem veriyoruz. Ortaokul ile ilgili talebinizi de değerlendireceğim" dedi.

(ECV-Y)



21.04.2017 14:42:15 TSI

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