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YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
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Başkan Yılmaz: "Referandum sonuçları hizmet olarak dönecek"

21 Nisan 2017 Cuma, 15:09
Başkan Yılmaz: "Referandum sonuçları hizmet olarak dönecek"
Başkan Yılmaz: "Referandum sonuçları hizmet olarak dönecek"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Halkımızın referandumda gösterdiği teveccüh karşısında daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" dedi.
16 Nisan'da gerçekleştirilen seçimlerin ardından teşekkür turları başladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile birlikte AK Parti Terme İlçe Teşkilatı ile bir araya gelerek referandum için yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
16 Nisan'da yapılan seçimlerle birlikte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin hayata geçmesinde büyük rol oynayan seçmenlerin bu desteğinin hizmet olarak döneceğini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, "Terme 16 Nisan'da ülkenin geleceği için gereken cevabı verdi. Termeli hemşerilerimizin Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve partimize olan teveccühleri gerçekten takdire şayan bir tutumdur. Bize yöneltilen bazı teşekkür mesajları oluyor. Onlara 'Teşekkür edilecek birileri varsa o da bizim halkımızdır. Milletimiz teveccüh gösterdi' diyorum. Çünkü biz milletimizle partimizin arasında bir basamağız. Bu basamakta görevimizi yapmışsak ne mutlu bize" diye konuştu.

"Ülkenin daha da gelişmesine ön ayak olacak"
Referandum sonuçlarının ülkenin daha da gelişecek olmasına ön ayak olacağını vurgulayan Başkan Yılmaz, "Bizim insanımız ve milletimiz, Terme'de yaşayan vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layıktır. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bundan sonra biz de bu teveccühün karşılığı olarak Terme'ye gerek yerel, gerekse merkezi hükümet olarak daha fazla hizmet sunacağız. Termemize yapılacak hizmetlerde sorumluluk ve gayret içinde olacağımızı bilmenizi istiyorum. Termeli hemşerilerimize, Terme İlçe Teşkilatımıza 16 Nisan günü yapılan referandumda göstermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Ziyarete ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel katıldı.
(SAM-SLH-Y)

21.04.2017 15:17:27 TSI
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