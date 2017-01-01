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Öğrencilerden İl Jandarma Komutanlığına ziyaret



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Yakutiye Arıbahçe İlkokulu öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde İl Jandarma Komutanlığına ziyaret ettiler.

Büyük bir heyecan ile kışladan içeri giren öğrenciler askerler tarafından bayraklarla coşku ile karşılandı. Kışlada yapılan faaliyet gezi ile başlamış çocuklara jandarmayı tanıtıcı ve özendirici bilgiler verildi. Müteakiben arama ve kurtarma köpeği Gurbet çocuklara küçük bir gösteri yaparak bir hayvanın eğitildiğinde neler yapabileceğini göstermiş ve çocukların akıllarında iz bıraktı.

Güzel ve unutulmaz bir gün geçiren çocuklar kendilerine böyle güzel bir gün geçirme fırsatı veren asker abilerine ve ablalarına teşekkür ederek, gelecekte meslek olarak Jandarma olmanın gurur ve sevincini yaşamak istediklerini söylediler.

Etkinlik, çocuklara çeşitli hediyeler verilerek ve ikramlarda bulunularak faaliyet son buldu.

(ERZ-Y)



21.04.2017 15:21:40 TSI

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