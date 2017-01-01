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Bozüyük'te dansın her dalı öğretiliyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi tarafından başlatılan kurslarla Bozüyüklü çocuklar dansın her alanındaki uzmanlar tarafından eğitim alıyor.

Metristepe Kültür Merkezi'nin yanı sıra çeşitli okullarda verilen halk dansları eğitiminde 12 yöre 18 farklı ekip ve toplamda 400 öğrenci eğitim görürken aynı zamanda batı dansları ve latin dansları eğitimi veriliyor. Bu kurslarda çocuklar dans yeteneklerini geliştirirken aynı zamanda da sosyalleşiyor. Yıl boyu süren eğitimler sonunda çocuklar; dans hocaları tarafından sertifika ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirilirken halk dansları ve Latin dansı eğitimi alan öğrenciler Bozüyük Belediyesi 5. 23 Nisan Çocuk Festivali'nde sahne alarak hazırladıkları gösterileri sunacaklar.

(FSİ-MET-Y)



21.04.2017 15:36:50 TSI

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