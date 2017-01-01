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AK Parti'li Uysal'dan Başkan Özgüven'e ziyaret

21 Nisan 2017 Cuma, 15:39
AK Parti'li Uysal'dan Başkan Özgüven'e ziyaret
AK Parti'li Uysal'dan Başkan Özgüven'e ziyaret

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - AK Parti Karabük Milletvekili ve Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan Vekili Burhanettin Uysal, Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Özkan Özgüven'i makamında ziyaret etti.
Ziyarette 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 97. yılını kutlayan Milletvekili Uysal, "Doğduğum topraklar olan Ereğli'de bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Ayrıca şehrimize yapılan başarılı çalışmaları da yakından takip ediyorum. İlçemizde yaptığı hizmetlerden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Hemşehrilerimizi önemli makamlarda görmek bize gurur veriyor. Sayın vekilimiz de o değerlerden birisidir. Ülkemize verdiği önemli hizmetler ve çalışmalarından dolayı Sayın Milletvekilimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.
Ziyaret sonrasında Başkan Özgüven, Milletvekili Burhanettin Uysal'a hediye takdiminde bulundu.
(AH-Y)

21.04.2017 15:47:47 TSI
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