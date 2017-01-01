21 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
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Tarihi çeşmeden su akacağı müjdesi

21 Nisan 2017 Cuma, 16:03
Tarihi çeşmeden su akacağı müjdesi
Tarihi çeşmeden su akacağı müjdesi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tayyar
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki İncibey Çeşmesi'den çok yakında su akmaya başlayacağı bildirildi.
Camiatik Muhtarı Recai Öztürk, mahalle sakinlerinin merakla beklediği müjdeyi verdi. Öztürk, "Şehitlik Parkının alt kısmında bulunan ve uzun bir zamandır akmayan tarihi İncibey çeşmemiz kısa bir müddet içinde yeniden suyuna kavuşacak. Mahalle halkı ve muhtarlık olarak çeşmenin akması için uzun zamandır mücadele verdik. Şahsım ve mahalle halkım adına belediye ve TESKİ'ye teşekkür ediyorum. Şimdi ise sırada Sığır Çeşme olduğunu hatırlatmak isterim" ifadelerini kullandı.
(HT-MEF-Y)

21.04.2017 16:10:57 TSI
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