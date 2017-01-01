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Vali Canbolat, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti



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KONYA (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Konya Valisi Yakup Canbolat, makamını temsili olarak Karatay Şehit Erol Olçok İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Seyit Mehmet Çelik'e devretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, Şehit Erol Olçok İlkokulu Müdürü İbrahim Çürük, Sınıf Öğretmeni Mümine İlçeli, öğrenciler ve makama oturan Seyit Mehmet Çelik, Vali Yakup Canbolat'ı makamında ziyaret etti.

Valilik koltuğuna oturan Seyit Mehmet Çelik yaptığı konuşmada, "Bu önemli günde valimin koltuğunu bir günlüğüne ödünç aldığım için çok mutluyum. Sayın valim hain kalkışmanın yapıldığı 15 Temmuz sürecinde, birlik ve beraberliğimizi sağlamlaştırmadaki gayretlerinizi takdir ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bir çocuk olarak son günlerde duyduğumuz, izlediğimiz haberlere çok üzülüyoruz. Kimyasal silahlarla katledilen, zulüm altında olan kardeşlerimin en kısa zamanda mutlu ve sağlıklı her şeyden önemlisi güven altında yaşamasını diliyorum. Son olarak; ülkemdeki ve dünyadaki tüm çocuklar için barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk diliyorum. Bütün çocuklar kol kola gezsin, güzel günler biz çocukları beklesin" dedi.

Makamında öğrencilerle bir süre sohbet eden Vali Yakup Canbolat'ın Seyit Mehmet Çelik'e ve diğer çocuklara çeşitli hediyeler vermesinin ardından temsili makam devir töreni sona erdi.

(AH-Y)



21.04.2017 16:46:01 TSI

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