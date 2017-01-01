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Van'da 7 kilo eroin ele geçirildi



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van'ın Gürpınar ilçesinde, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 7 kilogram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Van-Hakkari karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında bir yolcu minibüsünün durdurulduğu belirtildi. Açıklamada, Minibüste yolcu olan M.Ö. isimli şahsın çantasında yapılan aramada, 7 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan M.Ö. gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir" denildi.

(MSA-Y)



21.04.2017 16:46:19 TSI

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