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Taş'tan Turhan'a ziyaret



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BURSA (İHA) - Büyükorhan Belediye Başkanı Hasan Taş, Buski Abone İşleri Şube Müdürü Fatma Turhan'ı ziyaret etti.

Başkan Taş, Buski'nin Büyükorhan'a yaptığı yatırım ve çalışmalarından memnun olduklarını belirterek, "Abone işlemlerinde daha kolay ve arızalara hemen anında müdahale edilmesi vatandaşlar tarafından takdir topluyor. Bu yatırımları ilçemize kazandıran başta Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımızın Recep Altepe'ye, Buski Genel Müdürümüz İsmail Hakkı Çetinavcıya ve Buski'nin bütün kademelerinde çalışan ekiplerine Büyükorhan'a yaptıkları hizmetlerden dolayı halkım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Taş, Büyükorhan'a yatırımların devam edeceğini belirtti.

(MŞ)



21.04.2017 17:04:34 TSI

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