MOTAŞ'ın yaptığı ankete göre halkın yüzde 73'ü toplu taşıma hizmetinden memnun

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ tarafından bağımsız bir araştırma kuruluşuna yaptırılan müşteri memnuniyeti anketinin sonucuna göre, halkın yüzde 73'ünün toplu taşıma hizmetinden memnun olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında 10 bin kişiyle birebir yaptırılan anketin sonuçlarını da göz önünde bulundurarak bir takım yenilikler gerçekleştirdiklerini belirten MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, gerçekleştirdikleri yeniliklerin sonucunda da vatandaş memnuniyetini iki basamak yukarıya taşıdıklarını söyledi.

Tamgacı, "2016 yılında yaptırdığımız anketle halkın bu alandaki beklentilerini belirleyip, bunların büyük bir kısmını 2016 yılı içerisinde gerçekleştirdik. Bilgilendirme ekranlarıyla duraklarda bekleyen yolcularımızın gidecekleri yeri bulmalarını ve araçların çıkış saatini öğrenmelerini sağlarken, aynı zamanda araç içindeki ekranlar vasıtasıyla da inecekleri durakları görsel ve sesli olarak anons edip seyahatlerine iyi bir konfor kazandırdık. Yine yolcu talepleri doğrultusunda akıllı kartlara erişimi kolaylaştırmak için İnternet üzerinden akıllı kartların bakiyesini öğrenme ve bakiye yükleme sistemini hayata geçirdik. Gerçekleştirdiğimiz bu ve benzeri yenilikler yaptırdığımız ankete yansıdı ve halktan çok iyi tepkiler aldık" ifadelerini kullandı.

"Toplu taşımayı bir sanatçı titizliğiyle yürütüyoruz"

Tamgacı, vatandaşlar ile daha hızlı iletişim kurmak adına Çağrı Merkezini de hayata geçirdiklerini ifade ederek, "İşimiz kolay değil. Toplu taşımayı bir sanatçı titizliğiyle yürütüyoruz. Bir taraftan gelişen dünyaya ayak uydurmaya çalışırken, öte yandan geliştirdiğimiz tüm yöntemleri, yaptığımız yenilikleri halkın beğenisine sunuyoruz. Yaptırdığımız anketler yoluyla bu sonuçlara ulaşarak, talepler doğrultusunda planladığımız yenilikleri devamlı olarak geliştirerek hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

Araçların doluluk oranının her geçen gün arttığını ve otobüslerin gönderilmediği bölgelerden yoğun talepler geldiğini belirten MOTAŞ Genel Müdürü Tamgacı, "Daha iyiye ulaşmak, daha doğru tercihlerde bulunmak amacıyla bu yıl da bir anket yaptırdık. Bağımsız bir kuruluşa yaptırdığımız anket kapsamında; duraklarda bekleyen yolcular, otobüs ve trambüslerle yolculuk yapanlardan oluşan toplam 10 bin yolcu ile görüşüldü. Faktör analizi, frekans analizi ve ortalama olarak hesaplanan anket sonucuna göre müşteri memnuniyetinin önceki yıla oranla 2 puan daha arttığı görüldü. 5 bin 780 erkek, 4 bin 220 bayan olmak üzere toplam 10 bin denekle anket çalışması yapıldı. Anket kapsamında katılımcıların yaş dağılımlarına göre memnuniyet dereceleri ölçülerek ankete yansıtıldı. Buna göre en fazla katılım yüzde 43 ile 13-25 yaş aralığı olurken en düşük memnuniyet oranı da yüzde 70,5 ile bu yaş aralığında ölçüldü. Yine yüzde 17'lik oranla ankete katılım gösteren 26-35 yaş aralığındaki yolcularımız hizmetlerimizden yüzde 74 memnun olduklarını belirtirken, 36-45 yaş aralığındaki yolcular yüzde 75, 46-55 yaş aralığındaki yolcularımız yüzde 75 ve 55 yaş üzeri yolcularımızın yüzde 79'u hizmetlerimizden memnun olduklarını ifade ettiler. Yolcuların toplu taşıma araçlarını kullanma seviyelerinin de ölçüldüğü ankette; yolcuların yüzde 59'unun toplu taşıma araçlarını her gün kullandığı, yüzde 20'sinin haftada birkaç kez, yüzde 12'sinin her gün muhtelif amaçlar için, yüzde 5'inin nadiren, yüzde 5'inin de ayda bir kaç kez kullandıkları görüldü. Hizmetlerimizden memnun olanların oranı 2016 yılındaki ankette yüzde 71,46 iken, bu sonuç 2017'de yaptırdığımız ankette 2 puan artış göstererek yüzde 73,37'ye yükselmiştir. Bu da şirketimize olan güvenin her yıl daha da aratarak devam ettiğini göstermektedir" şeklinde konuştu.

