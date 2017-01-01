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YEREL HABERLER  / KONYA HABERLERİ
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Kulu'da trafik kazası: 2 yaralı

21 Nisan 2017 Cuma, 17:10
Kulu'da trafik kazası: 2 yaralı
Kulu'da trafik kazası: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Ömer Keleş
KONYA (İHA) - Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kulu makası yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ali G. (70) idaresindeki 80 LF 278 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan eşi Suna G. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk tedavisi olay yerinde yapılan sürücü Ali G. ile yanında bulunan eşi Suna G. (72) Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturmanın başlatıldığı öğrenildi.
(ÖK-AH-Y)

21.04.2017 17:18:15 TSI
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