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Spor TIR'ı Mudanya'da öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen Bursa Okul Sporları (BOSE) kapsamında organize edilen spor TIR'ı Mudanya'da öğrencilerle buluştu.

Yüzlerce öğrenciye spor yapma imkânı sağlamak maksadıyla Mudanya İlçe Stadı'nda yapılması planlanan şenlik, hava muhalefeti dolayısıyla Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. İki gün süren organizasyonun açılışına Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Şeker, Gençlik Hizmetleri İlçe Spor Müdürü Tahir Yılmaz, BOSE Koordinatörü Adem Yakıncı ile okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, bu yıl 240 bin öğrenciyle ulaşmak istediklerini belirtti.

17 ilçenin tamamında düzenlenen geniş kapsamlı spor organizasyonunda masa tenisi, satranç, futbol müsabakalarına Mudanya'daki okullardan toplam 5 bin 100 öğrenci iştirak etti. Dereceye giren öğrenciler ödüllerini protokolün elinden aldı.

(HK-MŞ)



21.04.2017 17:29:41 TSI

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