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Van'da 'çocuk hakları' eğitimi



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VAN (İHA) - Van Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara yönelik bir etkinlik gerçekleştirdi.

Van TSO AB Bilgi Merkezi tarafından Gevaş Melikşah İlkokulunda "Evrensel değerler kapsamında çocuk hakları" eğitimi verildi. Van Barosu avukatlarından Gülbahar Doğan'ın verdiği eğitimde, çocuklara hakları anlatıldı. Konu ile ilgili bir değerlendirmede bulunan Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladıklarını belirterek, "Odamız AB Bilgi Merkezi aracılığıyla çocuklarımıza haklarını anlattık. Geleceğimiz olan çocuklarımızı önemsiyoruz. Onların gelecekte bizi yönetecek insanlar olacağını biliyoruz. Bu nedenle 23 Nisan'da toplumun en değerli varlıkları olan çocuklarımıza farkındalık oluşturan bir etkinlik gerçekleştirdik. Çocuk haklarını evrensel standartlarda onlarla paylaştık. Hepsi bundan çok olumlu etkilendi. Amacımız, akıl ve bilimin ışığında ilerleyerek, çağdaş bir toplumun temelini oluşturan, ülkesini seven çocuklar yetiştirilmesine katkı sunmaktır" dedi.

Van TSO Van AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Kerem Oruç ise, çocuklara yapılan en güzel çalışmanın, onlara verilecek iyi bir eğitim olacağını ifade ederek, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadık. Bugün çocuklarımızla farklı bir etkinlik gerçekleştirdik. Onların hakları üzerine karşılıklı sohbet havasında geçen güzel bir etkinlikti. AB değerlerini, insanı önceleyen değerleri anlattık" diye konuştu.

Van Barosu avukatlarından Gülbahar Doğan ise, BM Çocuk Hakları Bildirgesi üzerinden çocuklara haklarını anlattı. Eğitim, sağlık, yaşam, düşünce haklarının yanı sıra onların faydasına olacak farklı birçok konuda sunum yaptı.

Van TSO AB Bilgi Merkezi tarafından okuldaki öğrencilere Lokum serisinden oluşan hikaye kitapları ve balonlar dağıtıldı.

(MSA-Y)



21.04.2017 17:32:59 TSI

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