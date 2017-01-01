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"Hayvan Hastalıkları ile Mücadele Ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi" toplantısı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Gıda Tarım ve Hayvancılı Kırklareli İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi Toplantısı yapıldı.

Toplantıya Gıda Tarım ve Hayvancılı Kırklareli İl Müdür Yardımcısı Funda Eylem Özel, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Şerafettin Uçar, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürleri, görevli veteriner hekim, teknisyen ve tekniker personel katıldı. Toplantıda, il tarım ve hayvancılık verileri ve potansiyelleri, büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, yıllık et-süt üretim miktarları, hayvansal ihracat verileri, işletme yapıları hakkında bilgiler paylaşıldı.

Hayvan Sağlığı Şubesince yürütülen aşılama, küpeleme, işletmelerin güncellenmesi, il şap hastalığından ari bölge olması nedeniyle yetiştiricileri hayvan hareketleri konusunda farkındalık oluşturulması, mevzuat değişikliklerinin ve şubenin yürüttüğü diğer konularda karşılaşılan güçlükler ve çözümleri konusunda karşılıklı görüş alışverişinin ardından toplantı sona erdi.

(KA-MK-Y)



22.04.2017 09:47:30 TSI

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