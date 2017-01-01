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23 Nisan'a özel dans gösterisi



(Fotoğraflı)



Behzat Akcan

MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Bale ve Modern Dans Topluluğu'nun Koreograf Kıymet Eruluç, yönetiminde hazırladığı "İlk Dans Öğretmenimize Saygıyla" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel gösterisi izleyicileri büyüledi.

Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonunda düzenlenen etkinliğe, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şubesi Başkanı Binbaşı Kamil Karameşe, Belediye Başkanı Zeki Kayda, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediye daire müdürleri ve personeli, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Kayda, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Salihli Belediyesi'nin kültür, sanat ve spor alanlarında düzenlenen tüm etkinliklere destek olduğunu belirten Başkan Kayda, "Salihli'nin böyle güzel etkinlikleri hak ediyor. Eğitimci bir belediye başkanı olarak çocuklarımıza ve gençlerimize yönelik belediyemizin sosyal etkinliklerinde birlikte oluyoruz. Geleceğimiz olan gençlerimizin bu anlamda iyi eğitim almalarını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkeyi bizlere emanet ederken güvendiği tek kesim siz değerli gençler olmuştur. Hiçbir dünya ülkesinde çocukların kutladığı bir bayram yoktur. Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklarımıza 19 Mayıs'ı ise gençlerimize armağan etmiştir. Bizler de o emanete sahip çıkıyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından Belediye Bale ve Modern Dans Topluluğu'nun Koreograf Kıymet Eruluç, yönetiminde hazırladığı 23 Nisan'a özel gösteride öğrenciler hünerlerini sergilerken, izleyicilerden de tam not aldı.

Gösteri sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Karaoğlu tarafından gösteriyi hazırlayan Dans Öğretmeni Kıymet Eruluç'a çiçek takdim edildi.

(BA-SC)



22.04.2017 11:01:24 TSI

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