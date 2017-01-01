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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Kocamaz: "Özlemimiz, çocukların etrafa neşe saçtığı bir dünyaya kavuşmaktır"

22 Nisan 2017 Cumartesi, 11:52
Kocamaz: "Özlemimiz, çocukların etrafa neşe saçtığı bir dünyaya kavuşmaktır"
Kocamaz: "Özlemimiz, çocukların etrafa neşe saçtığı bir dünyaya kavuşmaktır"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, özlemlerinin ölen değil yaşayan, ağlayan değil gülümseyen çocukların etrafa neşe saçtığı, insan haklarının, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün hüküm sürdüğü bir dünyaya kavuşmak olduğunu vurgulayarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
Başkan Kocamaz, 23 Nisan dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında, 23 Nisan 1920'nin, Türk milletinin iradesini temsil eden Birinci Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı, milli egemenliğin tescil edildiği kutlu bir tarihtir olduğunu belirten Kocamaz, "1924'ten itibaren bayram olarak kutladığımız bu tarih, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk çocuklarına armağan edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, çocuklarına bayram hediye eden ilk ve tek ülke olarak dünya tarihindeki yerini almıştır. Aziz milletimizin binlerce yıllık şanlı tarihini ve onurlu duruşunu, 'Bağımsızlık benim karakterimdir' sözüyle özetleyen Büyük Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin sonsuza kadar payidar kalma şartını milli egemenliğe bağlamıştır. TBMM'nin duvarında parlayan 'Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' sözü ile perçinlenen demokrasi ülküsünü Türk çocuklarına armağan eden Atatürk, bu tarihi tavrıyla milletimize önemli bir mesaj vermiştir. Beden ve ruh sağlığı yerinde, sevildiğini ve korunduğunu bilen, çağın şartlarına göre yetişmiş, milli şuur sahibi çocukların geleceğimizin en büyük teminatı olacağını tüm cihana ilan etmiştir" dedi.
15 Temmuz'da TBMM'ye yapılan ve milleti bölüp parçalamak isteyen hain saldırıyı şiddetle lanetlediğini kaydederek, bu kalkışmada şehit olan ya da gazilik unvanına kavuşan tüm insanları rahmet ve saygıyla andığını kaydeden Kocamaz, mesajında Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklar için yaptıkları çalışmaları da anlattı.
Büyükşehir Belediyesi UNICEF ile imzaladıkları "Çocuk Dostu Şehirler" projesinin tüm gereklerini başarıyla yerine getirerek Mersin'i dünyadaki "Çocuk Dostu Şehirler" arasına dahil ettiklerini dile getiren Kocamaz, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Atatürk'ün tarif ettiği ve milletimizin özlediği vasıflarla yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla çocuk dostu politikalar, programlar, mekanlar oluşturduk. Çocuklarımızı sağlık ve eğitim başta olmak üzere temel hizmetlerle buluşturduk; ilimizin park, bahçe ve caddelerini onlar için güvenli hale getirdik. Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi'ni tamamladık. Engelsiz Mersin Mesleki Eğitim Merkezi inşaatımız devam ediyor. Engelsiz Yaşam Kampüsü kurma kararı aldık. İlköğretim çağındaki öğrencilerimize kırtasiye setleri dağıttık. 'Düşlerime Dokunma', 'Beni Duy', 'Bu Toprağın Çocukları', 'Parmaklıklar Ardında Bekleyen Umutlar', 'Bir Nefes Sıhhat' projeleri kapsamında binlerce çocuğumuza ulaşarak, sahipsiz olmadıklarını, dünyalar kadar sevildiklerini hatırlattık. Savaş nedeniyle aileleriyle birlikte vatanlarını terk etmek zorunda kalan Suriyeli çocuklara kucak açtık. Bodrum'da sahile vuran Suriyeli bebeği, İdlib'deki kimyasal saldırıda can çekişen minik bedenleri, başında akbabaların beklediği Afrikalı aç çocukları unutmamız elbette mümkün değildir. Vicdan sahiplerinin kanını donduran ve insanlığın bu utanç tablosu; barışın, kardeşliğin, demokrasinin, vatan ve devlet sahibi olmanın önemini bir kez daha ortaya koymaktadır.
Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak tüm özlemimiz; ölen değil yaşayan, ağlayan değil gülümseyen çocukların etrafa neşe saçtığı, insan haklarının, barışın, kardeşliğin, hoşgörünün hüküm sürdüğü bir dünyaya kavuşmaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın başta çocuklarımız olmak üzere ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 23 Nisan'ı Türk çocuklarına armağan eden Büyük Atatürk'ün, vatan ve demokrasi uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygı ve tazimle eğiliyorum. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Var olsun Türk milleti" ifadelerini kullandı.
(KYM-Y)

22.04.2017 11:58:57 TSI
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