22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DÜZCE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Standard Profil Grubu çalışanlarının çocukları 23 Nisan'ı kutladı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:19
Standard Profil Grubu çalışanlarının çocukları 23 Nisan'ı kutladı
Standard Profil Grubu çalışanlarının çocukları 23 Nisan'ı kutladı

(Fotoğraflı)

Ali Yıldız
DÜZCE (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her sene çeşitli etkinliklerle kutlayan Standard Profil Grubu'nun bu seneki ilk durağı Düzce'de sahnelenen Komik Kurt ve Keçi Yavruları oyunu oldu. Düzce Fabrika Genel Müdürü Teoman Yücel'in de çocuklar ile birlikte izlediği oyunu 2 bin'e yakın çocuk izledi.
Her sene olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Düzce Standard Profil Fabrikası çalışanlarının çocukları için düzenlenen tiyatro oyunu Tiyatro Mie ekibi tarafından sahnelendi. Standard Profil Düzce Fabrika Genel Müdürü Teoman Yücel, Düzce İnsan Kaynakları Müdürü Bircan Kutlu, Düzce Endüstriyel İlişkiler Yönetmeni Olcay Özgiray'ın yanı sıra tüm İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim ekibi ve Düzce Fabrika yöneticileri de çocukları ile birlikte salondaki yerini aldı.
2 bin'e çocuğun izlediği oyun öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Yücel, "Standard Profil Grubu olarak çocuklarımıza ve onların gelişimine büyük önem veriyoruz. Bu güzel bayramı, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızla birlikte kutlamaktan çok mutluyuz. Dünya çapında 8 bin kişiye ulaşan büyük ve renkli ailemiz adına, çocuklarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.
Standard Profil Grubu, Düzce'nin ardından Manisa'da düzenleyeceği tiyatro gösterisi ile Manisa'daki Standard Profil 1 ve Standard Profil 2 fabrikalarındaki çalışanlarının çocukları ile kutlamaya devam edecek.
(AY)

22.04.2017 12:26:58 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Minik öğrenciler 23 Nisan'ı kutladı
YEREL

MİNİK ÖĞRENCİLER 23 NİSAN'I KUTLADI
Rektör Çakar, Çocuk Bayramını kutladı
YEREL

REKTÖR ÇAKAR, ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
Başarı ve mutluluk yeteneklerin keşfedilmesiyle geliyor
YEREL

BAŞARI VE MUTLULUK YETENEKLERİN KEŞFEDİLMESİYLE GELİYOR
Fasl-ı akademi konseri
YEREL

FASL-I AKADEMİ KONSERİ
Ertan Taşlı Miraç kandilini kutladı
YEREL

ERTAN TAŞLI MİRAÇ KANDİLİNİ KUTLADI
Başkan Mehmet Keleş &quot;Miraç kutsal bir yolculuktur&quot;
YEREL

BAŞKAN MEHMET KELEŞ "MİRAÇ KUTSAL BİR YOLCULUKTUR"
Akçakoca Atatürk Ortaokuluna zeka atölyesi açıldı
YEREL

AKÇAKOCA ATATÜRK ORTAOKULUNA ZEKA ATÖLYESİ AÇILDI
Engelli çocuklar rafting yaptı
YEREL

ENGELLİ ÇOCUKLAR RAFTİNG YAPTI
Halterdeki dünya şampiyonluğu
YEREL

HALTERDEKİ DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
Arıcıların sezon hazırlıkları başladı
YEREL

ARICILARIN SEZON HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Başkan Keleş'ten 23 Nisan mesajı
YEREL

BAŞKAN KELEŞ'TEN 23 NİSAN MESAJI
Polislere destek mektubu
YEREL

POLİSLERE DESTEK MEKTUBU
Başkan Keleş'ten dünya şampiyonuna altın
YEREL

BAŞKAN KELEŞ'TEN DÜNYA ŞAMPİYONUNA ALTIN
Ertan Taşlı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı
YEREL

ERTAN TAŞLI 23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
Vali Dağlı Çocuk Bayramını kutladı
YEREL

VALİ DAĞLI ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
Düzce Baro Başkanı Av. Azade Ay Çocuk Bayramını kutladı
YEREL

DÜZCE BARO BAŞKANI AV. AZADE AY ÇOCUK BAYRAMINI KUTLADI
Başkan Yiğit görevi, Fırat Öztürk'e devretti
YEREL

BAŞKAN YİĞİT GÖREVİ, FIRAT ÖZTÜRK'E DEVRETTİ
Küçük Vali Asyun Arabacı &quot;Bu koltuğu o kahramanlara borçluyum&quot;
YEREL

KÜÇÜK VALİ ASYUN ARABACI "BU KOLTUĞU O KAHRAMANLARA BORÇLUYUM"
Temsili Kaymakam, Akçakoca Kaymakamlık koltuğunda
YEREL

TEMSİLİ KAYMAKAM, AKÇAKOCA KAYMAKAMLIK KOLTUĞUNDA
Başkan Keleş koltuğunu devretti
YEREL

BAŞKAN KELEŞ KOLTUĞUNU DEVRETTİ
Başkan Yemenici'nin okullara desteği sürüyor
YEREL

BAŞKAN YEMENİCİ'NİN OKULLARA DESTEĞİ SÜRÜYOR
Av Yasağı başladı,ağlar onarıma alındı
YEREL

AV YASAĞI BAŞLADI,AĞLAR ONARIMA ALINDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Mermiyi her gün kullanabileceği bir şeye dönüştürdü
YAŞAM

TABANCA MERMİSİNDEN BUNU YAPTI!

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Suya bozuk para atıp buzlukta bekletin, buz erirse...