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Standard Profil Grubu çalışanlarının çocukları 23 Nisan'ı kutladı



(Fotoğraflı)



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı her sene çeşitli etkinliklerle kutlayan Standard Profil Grubu'nun bu seneki ilk durağı Düzce'de sahnelenen Komik Kurt ve Keçi Yavruları oyunu oldu. Düzce Fabrika Genel Müdürü Teoman Yücel'in de çocuklar ile birlikte izlediği oyunu 2 bin'e yakın çocuk izledi.

Her sene olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Düzce Standard Profil Fabrikası çalışanlarının çocukları için düzenlenen tiyatro oyunu Tiyatro Mie ekibi tarafından sahnelendi. Standard Profil Düzce Fabrika Genel Müdürü Teoman Yücel, Düzce İnsan Kaynakları Müdürü Bircan Kutlu, Düzce Endüstriyel İlişkiler Yönetmeni Olcay Özgiray'ın yanı sıra tüm İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim ekibi ve Düzce Fabrika yöneticileri de çocukları ile birlikte salondaki yerini aldı.

2 bin'e çocuğun izlediği oyun öncesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Yücel, "Standard Profil Grubu olarak çocuklarımıza ve onların gelişimine büyük önem veriyoruz. Bu güzel bayramı, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızla birlikte kutlamaktan çok mutluyuz. Dünya çapında 8 bin kişiye ulaşan büyük ve renkli ailemiz adına, çocuklarımız için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Standard Profil Grubu, Düzce'nin ardından Manisa'da düzenleyeceği tiyatro gösterisi ile Manisa'daki Standard Profil 1 ve Standard Profil 2 fabrikalarındaki çalışanlarının çocukları ile kutlamaya devam edecek.

(AY)



22.04.2017 12:26:58 TSI

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