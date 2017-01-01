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80 Binde Devri Alem Parkı 23 Nisan'da ücretsiz



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KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Fatma Toru, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nı 23 Nisan'da ücretsiz olarak tüm çocukların gezebileceğini belirtti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nın ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıklayan Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı keyifle geçirebilmeleri adına 80 Binde Devr-i Alem Parkı'nı 23 Nisan Pazar günü ücretsiz olarak tüm çocuklara açmış bulunuyoruz. Herkesi bu parkımızı gezmeye davet ediyorum" dedi.

80 bin metrekare alana Meram Belediyesi tarafından yaptırılan 80 Binde Devr-i Alem Parkı, 3 bölümden oluşuyor. Trex Parkı'nda tarih öncesi yaşayan dinozorların maketleri yer alırken, Cihan-ı Türk Abideler Şehri Parkı'nda kültürel birikimimizi ifade eden 120 eser bulunuyor. Pamuk Şekeri Masal Dünyası Parkı ise çocukların hayal dünyasına büyük katkı sağlıyor. Park, farklı konseptleriyle tüm yaş gruplarına hitap ediyor. Ayrıca parkta yeşil alan, kafeterya ve restoran da yer alıyor.

(İHA-İP-Y)



22.04.2017 14:55:44 TSI

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