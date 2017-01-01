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Karael'den 23 nisan mesajı



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Demirciler Tornacılar Tamirciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael 23 Nisan Ulusal ve Egemenlik bayramı nedeni ile bir açıklama yaptı.

Karael yayınladığı açıklamada, "Bağımsızlığımızın sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 97 yılında Ulu Önder Atatürk'ün çocuklarımıza armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlamanın haklı gururunu ve onurunu yaşamaktayız. Kurtuluş savaşının olağanüstü koşullarında sevinçle coşkuyla kurulan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisimiz zaman, zaman çalışması engellense de en acı olayı ne yazık ki 15 Temmuz 2016 tarihinde iç ve dış düşmanların iş birlikçisi hain asker kılıklı teröristler tarafından aziz milletimize ve ordumuza ait uçaklarımızla hain saldırıya maruz kalmıştır. Aziz milletimizin ve vatansever güvenlik mensupları ve kurumları tarafından bu hain saldırı ve kalkışma bertaraf edilmiştir. Ahilik ocağını temsilciler esnaf ve sanatkârlar olarak uyanık ve duyarlı olmak zorundayız. Bu tür saldırılara bir daha uğramamak için vatanımıza, geçmiş tarihi şan ve şerefle dolu olan ordumuza ve güvenlik kuramlarımıza, cumhuriyetimize, devletimize sahip çıkmamız gerektiğini çocuklarımıza öğretmeliyiz. Cumhuriyetimizin en önemli kuruluş felsefelerinden bir olan "Egemenlik Kayıtsız ve Şartsız Milletindir" ifadesinde kendini bulan 23 Nisan 1920 ruhuyla hareket ederek özgürlüğümüzü ve bağımsızlığımızı tehdit edecek her türlü iç ve dış destekli hain oyun ve tuzaklara karşı birlik beraberlik ve kardeşliğimizi daha çok pekiştirmeliyiz. Ülkemizin geleceği ve yarınlarımızın güvencesi olan bu günün küçükleri yarının büyükleri evlatlarımızı bilimle, fenle, teknolojiye, sanatla, meslek sahibi, vatan ve millet sevgi ve şuuru ile iyi yetiştirmeliyi ancak o zaman hayalimizdeki büyük Türkiye'yi hak ettiği yere yükselteceğiz. Lider ülke olma yolunda kararlı adımlarla ilerlemek zorundayız. Bu vesile ile kurtuluş savaşının ve zaferinin başkomutanı Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk kurcu başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını bu vatanı bir vatan yapan bu uğrunda hayatlarını feda eden gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnet ve şükranla anarken 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının hepimize, aziz milletimize ve çocuklarımıza kutlu olsun saygılarımla" şeklinde ifadelere yer verdi.

(EKİP-ŞAK-Y)



22.04.2017 15:25:53 TSI

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