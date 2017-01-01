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YEREL HABERLER  / KİLİS HABERLERİ
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Başkan Kara'nın 23 Nisan kutlaması

22 Nisan 2017 Cumartesi, 18:52
Başkan Kara'nın 23 Nisan kutlaması
Başkan Kara'nın 23 Nisan kutlaması

(Fotoğraflı)

KİLİS (İHA) - Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 23 nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Başkan Kara, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirildiğini belirterek, bu günün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacağına inandığı çocuklara armağan ettiğini ifade etti. Kara, "Bugün, hakimiyetin kayıtsız şartsız milletimize ait olduğunun simgesini oluşturan Türkiye Büyük Millet Meclisinin Atatürk tarafından çeşitli engelleri aşarak 23 Nisan 1920'de kuruluşunun 97. yıl dönümüdür. Atatürk tarafından bütün çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocukların tek evrensel bayramı olma özelliği taşımaktadır. Anlam ve önemi büyük olan TBMM'nin kurulduğu bu günün, bağımsızlık bilincinin yeni nesillere aktarılması açısından çocuklara armağan edilmesi ayrıca anlamlıdır. Sevgili çocuklar, yarınlarımızın en büyük güvencesi olarak sizlerin büyük önder Atatürk'ün izinde toplumumuzun her alandaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, çağdaş düşünceli insanlar olarak yetişmeniz en büyük dileğimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 97. yılını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en içten duygularımla kutluyorum" dedi.
(MAD-SD-Y)

22.04.2017 18:59:45 TSI
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