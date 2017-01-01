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Havran'da Kaymakamın okul ziyareti



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde, Kaymakam Ahmet Türköz, Bengi Projesi kapsamında, koordinatörü olduğu Şehit Eyüp Karataş Okulu'nu ziyaret etti.

Şehit Eyüp Karataş Okulu'nda spor yapan öğrencilerle birlikte futbol oynayan Kaymakam Türköz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, ardından 8. sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle, 'Merkezi Ortak Sınavları' hakkında sohbet etti.

Kaymakam Ahmet Türköz. kendi hayatından örnekler vererek öğrencilerde farkındalık uyandırarak istedikleri takdirde başarıyı yakalayabileceklerini belirtti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu ise sınav sonuçları ne olursa olsun bütün öğrencilerin çok değerli olduğunu belirtti. Öğrencilerle yapılan sohbetten sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürü, Bengi projesi kapsamında okulda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Yetkililer, daha sonra öğretmen ve öğrencileri özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

(FT)



22.04.2017 19:46:03 TSI

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