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Karakaya'dan Miraç Kandili mesajı

23 Nisan 2017 Pazar, 10:52
Karakaya'dan Miraç Kandili mesajı
Karakaya'dan Miraç Kandili mesajı

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Yücel Karakaya, Miraç Kandili nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Karakaya, Miraç Kandilinin önemine değindiği mesajında, İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Beytü'l-Makdis'ten (Kudüs) Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kutladığımız İsra ve Miraç'ın insanlık alemi için bir çok mesaj ve mucizelerle dolu olduğunu söyledi.
Bu anlamlı gecelerin maddi ve manevi kirlerden arınma, üstümüze düşen sorumlulukları yeniden gözden geçirmek için birer fırsat olduğunu belirten Karakaya, Miraç gecesinin manevi feyziyle gönüllerimizi de aydınlatmasını diledi. Yücel Karakaya,"Bu vesileyle bütün İslam alemi ve milletimizin Miraç kandilini en içten dileklerimle kutluyor, bu gecenin tüm insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu.
(ERZ-Y)

23.04.2017 11:00:16 TSI
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