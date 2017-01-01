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Ayvalık'ta 23 Nisan coşkusu



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Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı.

Ayvalık'ta saat 09.00'da ilçe merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Garnizon Komutanı Albay Aydın Nazlı, Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, BAÜ Ayvalık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Orhan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, daire amirleri, gaziler, şehit aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşların hazır bulunduğu çelenk sunma töreninin ardından etkinlikler, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu bahçesinde yapılan etkinliklerle sürdü.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda ki etkinlikler, Ayvalık Belediyesi'nin efsanevi bando takımının eşliğinde saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın bir ağızdan okunmasıyla başladı.

Etkinlikte günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır, "Tarihine birçok defa kahramanlık sığdıran, sahip olduğu hoşgörü ve merhametle yüzyıllardır varlığını sürdüren, alçakça ve haince yapılan tüm saldırılara rağmen birlik beraberliğini asla kaybetmeyen aziz milletimizin egemenlik hakkını kayıtsız şartsız eline aldığı bugün, sizlerin karşısında olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. İsminde 'Eğitim' geçen bir kurumun temsilcisi olarak zaman geçirmekten keyif aldığım siz çocuklarımızın bayramını kutlarım. Yediden yetmişe; henüz okul çağına gelmiş Çocuklarımızla, bir mesleğe adım atmak üzere olan gençlerimizle, onları güçlü aile bağları sağlam bir toplumsal doku içerisinde sevgiyle koruyarak büyüten ve bizlere teslim eden velilerimizle, gücünü sevgiden aldığı için dünyanın en kutsal ve saygın mesleğini icra etmekte olan Öğretmenlerimizle, idarecilerimizle, kısaca bir sevgi ve umut ağını genişletmek ve 'GüçlüTürkiye'nin aydınlık geleceğini inşa etmek maksadıyla el ele veren her kademeden eğitimin paydaşlarıyla, değerli Ayvalık halkıyla bir aradayız" dedi.

Güner Bahadır, "Sevgiye, barışa, dostluğa, kardeşliğe, medeniyete, bilime, teknolojiye açılan aydınlık ve büyük bir kapı olan 23 Nisan, sevinçle kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza [sevgi ve güvenini göstermektedir. Dünyanın ilk ve yegâne çocuk bayramı olarak tarihe geçen böyle bir günde şunu bilmenizi isterim ki; evlatlarınız bizim emanetimizdir ve bizler eğitim camiası olarak bu emanetin ne kadar kıymetli olduğunu bir an bile unutmuyoruz. Unutmayacağız çünkü bir eğitim yöntemi olarak baskı ve şiddet değil sevgi ve [şefkate; bir öğrenim biçimi olarak ezber değil düşünen, akıl eden, soru soran, araştıran insan modeline dönük yeni eğitim anlayışına hizmet vermek arzusunda olan, Yeni, aydınlık Türkiye'nin vizyonuna yakışır bir camianın yöneticilerinden biri olarak misyonumuz bizatihi budur" diye konuştu.

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Güner Bahadır'ın konuşmasının ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri; Kaymakam Namık Kemal Nazlı ve protokol üyeleri tarafından verildi. Etkinlik; okulun anasınıfı öğrencilerinin gösterimleri, halk oyunları gösterileri, öğrenciler tarafından seslendirilen şiirlerin okunması ile sona erdi.

Etkinliğin ardından Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrenci velileri tarafından hazırlanan ikramlar katılımcılara dağıtıldı.

(SS)



23.04.2017 11:33:06 TSI

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