23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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AÜ ve ETÜ Rektörlerinden 23 Nisan Mesajı

23 Nisan 2017 Pazar, 11:54
AÜ ve ETÜ Rektörlerinden 23 Nisan Mesajı

ERZURUM (İHA) - Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla birer mesaj yayınladı.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın mesajı şöyle; "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. kuruluş yıl dönümünü, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını en samimi duygularımla kutluyorum.
Aziz milletin temsilcilerinin, yüce meclis çatısı altında, ortak bir gaye etrafında birleştiği 23 Nisan 1920, istiklâl mücadelesinde zafere ve Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan yolda önemli bir dönüm noktasıdır.
Ecdâdımız, 'hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir' düsturuyla çıktıkları yolda, birlik ve beraberlikten ödün vermeden, vatan toprakları uğruna büyük mücadeleler vermiş, bağımsızlıklarına ve özgürlüklerine sahip çıkmıştır. Millî egemenliği tesis eden ilk meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakârlıkların timsali, 23 Nisan tarihi de İstiklâl savaşımızın lideri, Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal tarafından daha özgür, daha aydınlık, daha huzurlu ve daha mutlu bir gelecek idealini temsilen geleceğimizin güvencesi olarak gördüğümüz, özgürlük ve bağımsızlık meşalesini devredeceğimiz çocuklarımıza armağan edilen bir bayram olmuştur.
Atatürk Üniversitesi olarak en büyük arzumuz, çocuklarımızın güven içinde iyi eğitim alarak, topluma ve insanlığa yararlı özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Yarınlarda ülkemizin sorumluluğunu devredeceğimiz çocuklarımızın millî ideallerimize sarılmaları, manevî değerlerimizle donanmaları ve dünyaya açık olarak yetişmeleri en büyük arzumuzdur.
Bu inanç ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere bizlere bağımsız ve hür bir ülke bırakan birinci meclisimizin cesur ve fedakâr üyelerini saygı ve şükranla anıyorum. İstiklâl mücâdelesinde özveriyle görev almış Anadolu'nun her bir evlâdına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde coşkumuz ve neşemizi artıran sevgili çocuklarımızın ve tüm milletimizin bayramını en samimi duygularımla bir kez daha kutluyorum.
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı'nın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı ise şöyle;
"İlk meclisimizin açılışı ile aynı gün ilan edilen Çocuk Bayramımız, medeni dünyaya bugünün çocuklarının yarının yetişkin bireyleri olacağı gerçeğini göstermesi bakımından önem taşımıştır. Ayrıca, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde çocuklara armağan edilmiş yegane bayram olmasıyla da büyük önem taşımaktadır. Gelecek nesilleri, iyi yetişmiş, bilgi birikimi edinmiş, kültürel ve ahlaki değerlerini kazanmış gençlere emanet edebilmek ancak ve ancak, bugünün çocuklarına hak ettikleri değeri vermekle mümkün olacaktır.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Bayramını ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 97. Açılış yıldönümünü bu duygularla kutlarken; başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Birinci Meclisimizin kahraman üyelerini ve bu uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."
(ERZ-AT-Y)

23.04.2017 12:02:41 TSI
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