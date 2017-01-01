23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Geleceğin bilim insanları hem eğleniyor hem öğreniyor

23 Nisan 2017 Pazar, 12:10
Geleceğin bilim insanları hem eğleniyor hem öğreniyor
Geleceğin bilim insanları hem eğleniyor hem öğreniyor

(Fotoğraflı)

KOCAELİ (İHA) - 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalinde birbirinden ilginç bilim gösterileri yapılıyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali birbirinden farklı etkinliklerle devam ediyor. Performans sahnesinde gerçekleştirilen farklı sahnelerle izleyicileri hem şaşırtan hem de heyecanlandıran gösterilerde Kocaeli Bilim Merkezinin gerçekleştirdiği bilim festivali izleyicilerin ilgisini çekiyor.
23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivalinin ikinci gününde ilk etkinlik Akınsoft Robot gösterisi ile başladı. Performans sahnesinde gerçekleştirilen robot gösterisinin ardından Kâğıtsporlu minik sporcular Karate gösterisi sergiledi. Birbirinden ilginç hareketlerle görsel ziyafet sunan minik karateciler izleyenleri oldukça heyecanlandırdı. Ardından Alp Acabas Kukla gösterisiyle minik davetlileri eğlendirdi. Gösterilerde oyunlar oynayarak festivalin tadını çıkaran çocuklar, Rıdvan Pars'ın Kukla gösterisi ile müzik eşliğinde eğlendiler.
Günün dikkat çeken gösterilerinden biri olan Karamürsel Bekir İlhami Fadime Nadime Calp Ortaokulu öğrencileri '23 Nisan Skeci'ni sergiledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının önemine dikkat çeken çocuklar sergiledikleri performansla izleyicilerden uzun süre alkış aldı. Günün bir diğer gösterisi ise TEMA Doğanın Yavruları Tiyatro Gösterisi ile oldu. Doğanın korunmasına yönelik mesajlar veren çocuklar büyüklerinden uzun süre alkış aldı. Günün son gösterilerinden biri olan Kartepe Belediyesi Çocuk Boru Trampet takımının gösterileri ile şenlendi.
Sabun yapımında çocuklarla birlikte deneyler yapan eğitmenler geleceğin bilim insanlarını bilgilendirdi. İzmit Bilim ve Sanat Merkezinin gerçekleştirdiği "Patlayan damla" ve "duman deneyleri" ile ilgi odağı oldu.
Kocaeli Bilim Merkezinin düzenlediği bilim gösterileri oldukça renkli görüntüler ortaya çıkarken çocuklar hem öğrendi hem de eğlendi.
(RFK-Y)

23.04.2017 12:18:33 TSI
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