23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun
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Müdür Yardımcısı Mehmet Yüksel: 23 Nisan'ı büyük bir sevinç ve gururla kutladık

23 Nisan 2017 Pazar, 12:19
Müdür Yardımcısı Mehmet Yüksel: 23 Nisan'ı büyük bir sevinç ve gururla kutladık
Müdür Yardımcısı Mehmet Yüksel: 23 Nisan'ı büyük bir sevinç ve gururla kutladık

(Fotoğraflı)

Mustafa Bektaş
KÜTAHYA (İHA) - Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) 97. kuruluş yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandı.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği ve dünyadaki tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pazarlar'daki kutlama programı Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başladı. Ardından hava şartları dolayısıyla Pazarlar Çok Programlı Anadolu Lisesi konferans Salonundaki kutlama törenlerini ile devam edildi.
Saygı Durusu ve İstiklal Marşıyla başlayan kutlama töreni Pazarlar İlkokulu Yardımcısı Mehmet Yüksel'in günün anlam ve önemi ile ilgili konuşmayla devam edildi. Müdür Yardımcısı Yüksel, "23 Nisan'da sevinç ve gururla kutladığımız Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak Gazi Mustafa Kemal'in geleceğin teminatı olan çocuklarımıza olan sevgi ve güvenini göstermektedir. Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan, demokrasi ve Cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan, Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı olarak tüm dünya çocuklarıyla paylaşıyoruz" dedi
Pazarlar İlkokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu çeşitli gösteriler ve şiirlerin okunması ile devam edildi.
Pazarlar İlkokul öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösteriler izleyiciler tarafından ilgi ile izlendi.
23 Nisan konulu şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Pazarlar kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Cavit Erdoğan ve Yrd. Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. Öğrencilerin hazırladığı halk oyunları ve skeçler ile 23 Nisan kutlamaları sona erdi.
Tören sonunda Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, Belediye Başkanı Cavit Erdoğan ve Yrd. Doç. Dr. Sait Dündar Sofuoğlu tören komitesini tebrik etti.(MB-EFE)

23.04.2017 12:28:09 TSI
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