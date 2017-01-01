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Adıyaman'ı toz bulutu kapladı

23 Nisan 2017 Pazar, 12:52
Adıyaman'ı toz bulutu kapladı
Adıyaman'ı toz bulutu kapladı

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, sabah saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan toz bulutu kentin tamamını etkisi altına aldı.
Sabahın erken saatlerinden itibaren Adıyaman semalarını kaplayan toz bulutu kentin üzerinde yoğunlaştı. Görüş mesafesinin azaldığı kentte toz bulutu kentin gri ve sarı renge bürünmesine neden oldu. Vatandaşlar toz bulutunun, başta astım hastaları olmak üzere tüm insanların sağlığını olumsuz etkilediğini ifade etti.
Piknik alanına sabah kahvaltısı için aileleriyle birlikte gelen bazı vatandaşlar havanın tozlu olmasından dolayı kahvaltılarını piknik alanında değil evlerinde yapmak zorunda kaldı.
(CK-SD-Y)

23.04.2017 12:59:55 TSI
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