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Aydın'da 23 Nisan coşkuyla kutlandı



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Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Aydın'da coşkuyla kutlandı. Aydın Valiliği önündeki Atatürk anıtına İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk koyması ile başlayan kutlamalar Atatürk Kapalı Spor Salonununda devam etti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programına Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Büyükşehir Beleiye Başkanı özlem Çerçioğlu, Aydın Vali Yardımcısı Abdullah Arslan, Garnizon Komutanı Per. Albay Mehmet Parım, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Şen, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Arslan, İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakcan, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kurum ve daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Hava muhalefeti nedeniyle Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu yaptı.

Çandıroğlu, öğrencilere kendilerine güvenen bireyler olmak için mücadele etmeleri gerektiğini ifade ederek, "Aydınlık yarınlarımızın ve geleceğimizin emaneti sevgili çocuklarım, Gazi Mustafa Kemal'in emaneti Cumhuriyetimizin gençleri ve geleceğimizin mimarı olarak damarlarınızda taşıdığınız asil kanın gücünü hissedin. Okuyan araştıran sorgulayan bilim ve teknolojiyi gerekli bir şekilde kullanan milli ve manevi değerleriyle, insan hayatının haklarına saygılı kendine güvenen bireyler olmak için mücadele edin. Böyle yetiştiğiniz müddetçe ülkemiz ve insanlık adına büyük başarılara imza atacağınıza eminiz, ve sizlere güveniyoruz" dedi.

Törende 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla il genelinde yapılan resim, şiir ve kompozisyon dallarındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri, Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak tarafından verildi.

Törene katılan okullar gösterilerini sundu. Aydın Mustafa Kiriş Ortaokulu Halk Oyunları Ekibi ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tekwando ve Jimnastik Takımının gösterileri izleyicilerden büyük alkış aldı. Gösterilerin ardından program sona erdi.

(OD-İK)



23.04.2017 13:13:56 TSI

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