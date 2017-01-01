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Malatya'da 23 Nisan coşkusu

- Atatürk Kapalı Spor Salonunda resmi kutlama programı düzenlendi



(Fotoğraflı)



Barış Türel

MALATYA (İHA) - Malatya'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 97. yıl dönümü nedeniyle resmi kutlama programı düzenlendi. Programda öğrencilerin yaptığı gösteriler izleyenleri hem keyiflendirdi hem de duygulandırdı.

Tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Sabah saatlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından Atatürk Kapalı Spor Salonunda resmi kutlama programı düzenlendi. Programa, Malatya Valisi Mustafa Toprak, vali yardımcıları, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2. Ordu Kurmay Başkanlığı ve Malatya Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Şerafettin Yılmaz, Malatya İl Müftüsü Ümit Çimen, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, 23 Nisan'ın, çocuklara olan sevginin ve güvenin gösterildiği anlamlı bir gün olduğunu söyleyerek, 15 Temmuz vurgusu yaptı.

Tatlı, "Bizler, bu sevgi ve güven sayesinde Dünyanın ilk ve yegane çocuk bayramı olarak tarihe geçen, millet egemenliğine dayanan demokrasinin ve cumhuriyetin temellerinin atıldığı gün olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sayesinde tüm dünya çocuklarıyla ulusal egemenlik sevincimizi paylaşıyoruz. Tüm Dünyaya sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, kardeşlik ve barış mesajları vererek; heyecanla, coşkuyla, rengarenk görüntülerle ve dünya çocuklarıyla birlikte bu güzel bayramı en güzel duygularla kutlamaktan da büyük kıvanç duymaktayız. Ülkemizin, milletimizin, dünyanın ve insanlığın geleceği ve barışa katkısı açısından büyük önem taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını her geçen yıl daha coşkulu, heyecanlı ve sevinçli kutlarken, Bu yıl 15 Temmuz 2016 hain darbe girişimi 97 yıl önce başlamış olan milli egemenlik, barış ve bağımsızlık yürüyüşümüze kast eden ihanetçi terör çetesi bağımsızlığımızın ve milli egemenliğimizin sembolü milli iradenin tecelligahı olan, Gazi Meclisimizi hedef almış ve Gazi Meclisimizi bombalamışlardır. 97 yıl önce meclisi kuran ve milli iradeyi hakim kılan milletimiz aynı ruhla bu hain girişime karşı topyekun durmuş ve meydanları doldurarak demokrasi ve milli egemenliğine sahip çıkmıştır. Bu nedenle bundan böyle geleceğimizin güvencesi olan sevgili çocuklarımızı bu konuda daha duyarlı olacak şekilde yetiştirmeliyiz" şeklinde konuştu. Tatlı'nın konuşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Birbirinden renkli görüntülerin yaşandığı kutlama programında özellikle anaokulu öğrencilerinin yaptığı mehter gösterisi büyük beğeni alırken, gösteriler sırasında duygu dolu anlar da yaşandı.

Yaklaşık 1 saat süren kutlama programında barış ve kardeşlik vurgusu yapıldı.

(BT-SD-Y)



23.04.2017 13:18:46 TSI

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